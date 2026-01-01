Svell hosting

Implementer Svelte-apper på minutter, ikke timer

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
svelte hosting

Enkel Svelte-hosting, transparent månedlig prising

Installer Svelte-appen din på en pålitelig infrastruktur bygget for produksjon. Implementer med trygghet, støttet av vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Bygget for måten Svelte sender på

Implementer Svelte-appen din med et oppsett som holder seg unna. Press koden din, og Hostingers Node.js-hosting gir deg kjøretiden prosjektet ditt trenger, slik at sider lastes inn raskt og byggingen din kjører med mindre manuell oppsett. Appen din kjører på administrert infrastruktur som er designet for å håndtere trafikk uten konstant justering. Det betyr færre distribusjonsoppgaver å spore og mer tid brukt på å levere funksjoner som brukerne faktisk kan bruke.
svelte hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
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Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Svelte-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Svelte-hostingtjenester.
Svelte-hosting er et Node.js-hostingoppsett for distribusjon av apper bygget med Svelte til en live-server. Dette er viktig fordi appen din trenger en kjøretid, byggeprosess og distribusjonsarbeidsflyt for å kunne servere sider og håndtere oppdateringer pålitelig i produksjon.
Med vanlig VPS-hosting administrerer du operativsystemet, Node.js, prosessbehandler, oppdateringer og sikkerhet selv. Med Hostingers Node.js-hosting håndteres disse serveroppgavene for deg, slik at du kan fokusere på Svelte-appen din og distribusjonsprosessen.
Ja. Du kan koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private repoet og distribuere fra grenen du velger. Etter det kan pushes til den grenen utløse oppdateringer som alle andre Git-baserte distribusjoner.
Det finnes begrensninger for ressurser og trafikk i planene, og hvis appen din vokser utover disse grensene, må du kanskje oppgradere. Vi legger ikke til overraskende gebyrer for overforbruk ved normal bruk, men vedvarende høy trafikk bør matches med et større abonnement.
Send appen til et Git-repo, koble den til Hostinger, og angi bygge- og startkommandoene fra panelet. Hvis appen din allerede kjører lokalt, består migreringen vanligvis bare av å justere miljøvariabler og distribusjonsinnstillinger.

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