Softr hosting

Distribuer apper bygget med Softr på Hostinger

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
softr-hosting

Enkel månedlig prising, ingen skjulte avgifter

Distribuer appene du bygger med Softr på pålitelig hosting bygget for produksjon. Prøv det med trygghet, støttet av vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Fra Softr til live-apper, raskere

Ta appene og nettstedene du bygger i Softr fra prototype til produksjon uten å måtte omarbeide stacken din. Hostingers Node.js-hosting gir deg en enkel måte å distribuere prosjektet ditt på, slik at din tilpassede logikk og API-er går live med minimal oppsett. Når appen din er online, holder administrert infrastruktur kjøretiden stabil etter hvert som trafikken vokser. Du får pålitelig oppetid, rom for skalering og mindre tid brukt på servervedlikehold.
softr-hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Softr-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Softr-hostingtjenester.
Softr-hosting betyr å distribuere Node.js-appen eller -nettstedet du har bygget med Softr til en live-server der brukere kan få tilgang til det. Dette er viktig fordi produksjonshosting håndterer oppetid, kjøretidskonfigurasjon og tilgang til appen din utenfor den lokale maskinen.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, Node-versjonen, prosessbehandleren, oppdateringene og sikkerheten selv. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse serveroppgavene for deg, slik at du kan fokusere på Softr-prosjektet i stedet for serveradministrasjon.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private depotet, og distribuer fra grenen du ønsker. Oppdateringer kan hentes fra depotet uten å offentliggjøre koden.
Ja, hver plan har ressursgrenser, og hvis appen din vokser utover dem, må du kanskje oppgradere. Vi legger ikke til overraskende gebyrer for overforbruk for normal bruk, men vedvarende høyere trafikk eller ressursbruk kan kreve en større plan.
Koble den eksisterende kodebasen din til Git eller last den opp, og pek deretter Hostinger til appens inngangspunkt og miljøvariabler. Hvis du flytter fra en annen vert, kan du migrere det samme Node.js-prosjektet med minimale kodeendringer.

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