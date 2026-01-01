Replit hosting

Distribuer apper bygget med Replit på få minutter

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
replit-hosting

Enkel månedlig prising, ingen skjulte avgifter

Implementer appene du bygger med Replit på pålitelig hosting bygget for produksjon. Prøv det med trygghet takket være vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Send Replit-prosjekter raskere til produksjon

Ta appene og prototypene du bygger i Replit fra arbeidsområdet til produksjon uten å endre stacken din. Send Node.js-koden din til Hostinger og kjør den med et oppsett som holder distribusjonen enkel, slik at prosjektet ditt er live uten ekstra konfigurasjon eller serverarbeid. Når den er distribuert, kjører appen din på administrert infrastruktur som er bygget for å holde seg stabil under belastning. Du får pålitelig oppetid, plass til å skalere og mindre tid brukt på vedlikehold av servere, slik at du kan fokusere på koden som betyr noe.
replit-hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Ofte stilte spørsmål om Replit-hosting

Finn svar på ofte stilte spørsmål om Replit-hostingtjenester.
Det betyr å distribuere Node.js-appen eller -nettstedet du bygde i Replit til en produksjonsserver som ekte brukere har tilgang til. Dette er viktig fordi Replit er flott for bygging, men produksjonshosting gir deg kontroll over oppetid, domener og distribusjonsatferd.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, Node.js-kjøretiden, sikkerhetsoppdateringer og prosesshåndtering selv. Med Hostinger Node.js-hosting administreres kjøretiden og infrastrukturen for deg, slik at du kan distribuere appen uten serveradministrasjonsarbeid.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private depotet, og distribuer fra grenen du vil kjøre. Oppdateringer kan distribueres fra GitHub uten å gjøre depotet offentlig.
Hvis appen din overskrider grensene i planen din, kan den bli begrenset av ressursbegrensninger frem til du oppgraderer. Vi tar ikke uventede gebyrer for overforbruk for trafikktopper; hovedbegrensningen er kapasiteten som er inkludert i planen din.
Send appen din til GitHub, koble til repositoriet i Hostinger, og distribuer den. Hvis du flytter fra en lokal maskin eller en annen vert, må du sørge for at nodeversjonen, miljøvariablene og startkommandoen samsvarer med appen før du bytter trafikk.

Vi bryr oss om ditt personvern

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at siden skal fungere skikkelig og for å få data om hvordan du samhandler med den, samt for markedsføringsformål. Ved å godta samtykker du i å lagre informasjonskapsler på enheten din for annonsemålretting, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.