React-ruterhosting

Distribuer React Router-apper på minutter, ikke timer

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
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Enkel prising for React Router-hosting

Host React Router-appen din på pålitelig infrastruktur bygget for produksjon. Implementer med trygghet, og hvis den ikke passer, dekker vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti deg.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

React Router-apper som holder seg raske

Distribuer React Router-appen din med et oppsett som passer til hvordan du allerede jobber. Send koden din til Node.js-hosting og kjør ruter, lastere og serverlogikk uten ekstra konfigurasjon, slik at lokal utvikling går over til produksjon med mindre friksjon. Appen din forblir på administrert infrastruktur som er bygget for å håndtere trafikk og holde seg pålitelig online. Det gir deg færre distribusjonsoppgaver å administrere og mer tid til å fokusere på brukergrensesnittet, dataflyten og produktendringer.
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Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

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Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
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Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om hosting av React-rutere

Få svar på de vanligste spørsmålene om React-ruterhostingstjenester.
React Router-hosting betyr å distribuere React-appen som bruker React Router, slik at den kan kjøre i produksjon og betjene ekte brukere. Dette er viktig fordi klientsideruting trenger en Node.js-klar vert som kan betjene appen riktig ved direkte URL-innlastinger og -oppdateringer.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, nodeversjonen, prosessoppsettet, oppdateringene og sikkerheten selv. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres dette serverarbeidet for deg, slik at du kan fokusere på appen i stedet for å vedlikeholde maskinen.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private depotet, og distribuer deretter fra grenen du ønsker. Oppdateringer kan hentes inn fra GitHub uten å gjøre depotet offentlig.
Ja, hostingplaner har definerte ressursgrenser, og hvis appen din vokser for mye av dem, må du kanskje oppgradere. Det er ingen overraskende gebyrer for trafikktopper, men vedvarende høy bruk kan kreve en høyere plan.
Last appen til GitHub eller importer det eksisterende repositoriet ditt, koble den deretter til Hostinger og distribuer. Hvis du flytter fra en annen vert, pek bygge- og startinnstillingene dine mot den gjeldende Node.js-appen og bekreft miljøvariabler før du legger den ut.

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