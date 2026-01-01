React Router-apper som holder seg raske

Distribuer React Router-appen din med et oppsett som passer til hvordan du allerede jobber. Send koden din til Node.js-hosting og kjør ruter, lastere og serverlogikk uten ekstra konfigurasjon, slik at lokal utvikling går over til produksjon med mindre friksjon. Appen din forblir på administrert infrastruktur som er bygget for å håndtere trafikk og holde seg pålitelig online. Det gir deg færre distribusjonsoppgaver å administrere og mer tid til å fokusere på brukergrensesnittet, dataflyten og produktendringer.