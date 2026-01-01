Forhåndsinstallert hosting

Implementer Preact-apper raskt på Hostinger

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
forhåndshosting

Enkel månedlig prising, ingen skjulte avgifter

Installer Preact-appen din på en pålitelig infrastruktur bygget for produksjon. Hver plan inkluderer en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, slik at du kan implementere den med trygghet.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Bygget for måten Preact skalerer på

Distribuer Preact-appen din på Node.js-hosting uten ekstra oppsett. Push koden din, og kjøretiden tar seg av appen slik at sidene og komponentene dine lastes inn slik du bygde dem, med en enkel vei fra lokal utvikling til produksjon. Prosjektet ditt kjører på administrert infrastruktur som er designet for å holde seg stabil etter hvert som trafikken øker. Det gir deg færre bekymringer knyttet til distribusjon, bedre daglig pålitelighet og mer tid til å fokusere på leveringsfunksjoner i stedet for servervedlikehold.
forhåndshosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om forhåndshosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Preact-hostingtjenester.
Preact-hosting betyr å distribuere en Preact-app til et produksjonsmiljø som kan kjøre Node.js-bygget ditt og levere det til brukere. Dette er viktig fordi du trenger en stabil kjøretid, distribusjonsarbeidsflyt og skaleringsbane når appen forlater den lokale maskinen din.
Med en VPS administrerer du serveren, Node.js-versjonen, oppdateringer, prosessbehandler og sikkerhet selv. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse infrastrukturoppgavene for deg, slik at du kan fokusere på Preact-appen i stedet for servervedlikehold.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private depotet, og distribuer grenen du ønsker. Oppdateringer kan hentes fra depotet akkurat som med et offentlig prosjekt.
Abonnementet ditt har ressursgrenser, og hvis appen din vokser utover disse, må du kanskje oppgradere. Vi tar ikke uventede gebyrer for overforbruk for normale trafikktopper, men vedvarende bruk utover abonnementets grenser krever et høyere nivå.
Send appen din til GitHub, koble til repositoriet i Hostinger, og distribuer bygget. Hvis du flytter fra en annen vert, oppdater miljøvariablene og domeneinnstillingene, og bekreft deretter appen i produksjon.

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