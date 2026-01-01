pakkehosting

Send pakke bygges raskere

Ta koden du pakker med Parcel fra lokale bygg til live-distribusjon uten å endre arbeidsflyten din. Hostingers Node.js-hosting gir appen din en enkel vei til produksjon, slik at du kan sende prosjektet du har bygget med mindre oppsett og færre distribusjonstrinn. Når den er online, kjører appen din på administrert infrastruktur designet for Node.js-arbeidsbelastninger, med oppetid og skalering dekket etter hvert som trafikken vokser. Du bruker mindre tid på servervedlikehold og mer tid på å forbedre koden og funksjonene som er viktige.