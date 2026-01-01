Nuxt-hosting

Implementer Nuxt-apper på minutter, ikke timer

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
nuxt-hosting

Enkle priser for Nuxt-hosting, ingen skjulte avgifter

Host Nuxt-appen din med trygghet på pålitelig infrastruktur bygget for produksjon. Hver plan inkluderer en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, slik at du kan prøve den risikofritt.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Bygget for måten Nuxt skalerer på

Implementer Nuxt-appen din på Hostingers Node.js-hosting uten ekstra oppsett. Press koden din, og prosjektet ditt kjører i et Node.js-miljø som støtter serverside-rendering, API-ruter og byggeflyten stacken din forventer. Appen din forblir enkel å administrere etter hvert som trafikken vokser, med oppetid og ressursrom til å håndtere reell bruk. Det gir deg en enkel vei fra utvikling til produksjon, med mindre tid brukt på servervedlikehold.
nuxt-hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Nuxt-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Nuxt hostingtjenester.
Nuxt-hosting er et produksjonsmiljø for å kjøre Nuxt-apper, inkludert Node.js-kjøretiden og distribusjonsoppsettet de trenger. Dette er viktig fordi statisk filhosting alene ikke dekker serverside-rendering, API-ruter eller andre serverfunksjoner Nuxt-appen din måtte bruke.
Med vanlig VPS-hosting administrerer du serveren, OS-oppdateringer, Node.js-versjon, prosessbehandler og sikkerhet selv. Med vår Nuxt-hosting håndteres dette infrastrukturlaget for deg, slik at du distribuerer og kjører appen uten å vedlikeholde en full serverstack.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private depotet, og velg grenen du vil distribuere. Etter det kan oppdateringer distribueres fra nye pushes, akkurat som med et offentlig depot.
Trafikken er begrenset av ressursene i abonnementet ditt, så hvis Nuxt-appen din vokser utover dem, må du kanskje oppgradere. Vi legger ikke til overraskende gebyrer for overforbruk for normal bruk, men vedvarende høy trafikk kan kreve et større abonnement.
Du kan flytte en Nuxt-app ved å pushe prosjektet til GitHub, koble til repoet og distribuere det på Hostinger. Hvis du allerede har en live-app et annet sted, pek den samme kodebasen hit og oppdater eventuelle miljøvariabler eller byggeinnstillinger etter behov.

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