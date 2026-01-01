Next.js hosting

Rull ut Next.js-apper på minutter, ikke timer

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
next.js hosting

Next.js hostingpakker med én tydelig månedlig pris

Drift din Next.js-app med trygghet på pålitelig infrastruktur bygget for produksjon. Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Bygget for slik Next.js skalerer

Distribuer Next.js-appen din uten å måtte håndtere serveroppsett. Push koden din, og Hostingers Node.js-hosting tar seg av bygging, kjøretid og ruting slik at SSR, ISR og API-ruter fungerer som forventet. Prosjektet ditt kjører også på en infrastruktur som er bygget for jevn ytelse og pålitelig oppetid, med plass til å håndtere trafikk etter hvert som det vokser. Det gir deg en enklere vei til produksjon og mindre tid brukt på driftsarbeid.
next.js hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Ofte stilte spørsmål om Next.js hosting

Få svar på de ofte stilte spørsmålene om Next.js hostingtjenester.
Next.js-hosting er et produksjonsmiljø for å kjøre Next.js-apper med Node.js-kjøretiden, byggeprosessen og de serverbaserte funksjonene appen din trenger. Det er viktig fordi Next.js-prosjekter ofte er avhengige av SSR, API-ruter og dynamisk gjengivelse som statisk hosting alene ikke kan håndtere.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, Node.js-versjonen, prosessbehandleren, sikkerhetsoppdateringene og distribusjonsoppsettet selv. Med vår Node.js-hosting håndteres disse serveroppgavene for deg, slik at du kan distribuere Next.js-appen din uten å vedlikeholde serverstakken.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til privat repository og distribuer fra grenen du ønsker. Oppdateringer kan hentes fra Git akkurat som med et offentlig repo.
Ja, planer inkluderer ressursgrenser, og hvis appen din vokser utover disse, kan det hende du må oppgradere. Vi tar ikke uventede overforbruksgebyrer for normale trafikktopper, men vedvarende bruk som overskrider planens kapasitet, kan kreve et høyere nivå.
Push appen din til et Git-repositorium, koble den til Hostinger, og distribuer grenen du vil kjøre i produksjon. Hvis du flytter fra en annen vert, kan du peke domenet ditt etter distribusjon og migrere miljøvariabler og byggeinnstillinger etter behov.

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