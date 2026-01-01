nestjs-hosting

Produksjonsklar hosting for NestJS

Implementer NestJS-appen din med et oppsett som passer til hvordan Node.js-prosjekter bygges og leveres. Press koden din, og Hostinger håndterer kjøretiden slik at kontrollere, tjenester og API-er er klare til å kjøre uten ekstra serveroppsett. Prosjektet ditt forblir på infrastruktur bygget for pålitelighet, med plass til å håndtere trafikk etter hvert som den vokser. Det gir deg mindre tid brukt på vedlikehold og mer tid på å levere endringer til appen din.