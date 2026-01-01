Nestjs-hosting

Implementer NestJS-apper på minutter, ikke timer

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
nestjs-hosting

Én enkel pris, ingen skjulte avgifter

Host NestJS-appene dine trygt på en pålitelig infrastruktur bygget for produksjon. Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Produksjonsklar hosting for NestJS

Implementer NestJS-appen din med et oppsett som passer til hvordan Node.js-prosjekter bygges og leveres. Press koden din, og Hostinger håndterer kjøretiden slik at kontrollere, tjenester og API-er er klare til å kjøre uten ekstra serveroppsett. Prosjektet ditt forblir på infrastruktur bygget for pålitelighet, med plass til å håndtere trafikk etter hvert som den vokser. Det gir deg mindre tid brukt på vedlikehold og mer tid på å levere endringer til appen din.
nestjs-hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Nestjs-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Nestjs hostingtjenester.
NestJS-hosting er miljøet der du distribuerer og kjører NestJS-appen din, slik at den kan akseptere reell trafikk over internett. Dette er viktig fordi appen din trenger en administrert Node.js-kjøretid, prosesshåndtering og nok ressurser til å holde seg online etter distribusjon.
Med en VPS administrerer du serveren, Node.js-versjonen, prosessbehandleren, oppdateringene og sikkerheten selv. Med vår NestJS-hosting håndteres disse delene for deg, slik at du kan distribuere appen uten å sette opp hele serverstakken.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private repositoriet, og velg grenen du vil distribuere. Etter det kan oppdateringer distribueres fra nye pushes, akkurat som med et offentlig repositorium.
Planene inkluderer ressursgrenser, så hvis appen din vokser utover dem, må du kanskje oppgradere i stedet for å betale overraskende gebyrer for overforbruk. Hvis trafikken øker kraftig, er hovedbegrensningen planens CPU, minne og appkapasitet.
Send NestJS-prosjektet ditt til GitHub eller importer det eksisterende repoet, koble det deretter til Hostinger og angi startkommandoen og miljøvariablene. Hvis du flytter fra en annen vert, kopier konfigurasjons- og databaseinnstillingene først, og distribuer deretter den samme kodebasen hit.

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