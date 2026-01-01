Fra Lovable-bygg til live-app

Ta det du bygger i Lovable og flytt det til produksjon uten ekstra oppsett. Hostingers Node.js-hosting gir appen din en ren vei fra prototype til live-nettsted, slik at du kan pushe kode og få prosjektet i gang med minimal friksjon. Når den er distribuert, kjører appen din på administrert infrastruktur bygget for pålitelighet og stabil ytelse. Det betyr mindre tid brukt på servervedlikehold og mer tid på å levere funksjoner som brukerne dine kan stole på.