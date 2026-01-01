Google antigravity-hosting
Distribuer apper bygget med Google Antigravity raskere
Én enkel pris for Google Antigravity-hosting
Fordeler med Business
Alt innen Business, pluss:
Fordeler med Business
Alt innen Business, pluss:
Send raskere med Google Antigravity-arbeidsflyter
Send inn koden din. Vi tar det videre herfra
1. Koble prosjektet ditt
Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende
2. Implementer umiddelbart
Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.
3. Administrer og skaler
Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk