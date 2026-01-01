Fra Google AI Studio til live-app raskt

Ta appene og prototypene du bygger i Google AI Studio fra lokal testing til et live Node.js-miljø uten å endre arbeidsflyten din. Press koden din, og Hostinger håndterer kjøretid og distribusjon, slik at prosjektet ditt er klart til å betjene virkelige brukere med mindre oppsett. Når den er live, kjører appen din på administrert infrastruktur designet for jevn oppetid og rom for vekst etter hvert som trafikken øker. Du bruker mindre tid på servervedlikehold og mer tid på å forbedre funksjonene stacken din er avhengig av.