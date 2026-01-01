Github copilot-hosting

Distribuer apper bygget med GitHub Copilot, raskere

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
github copilot-hosting

Én pris, ingen skjulte avgifter

Distribuer appene du bygger med GitHub Copilot på pålitelig hosting du kan stole på. Hver plan inkluderer vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti, slik at du kan prøve den med trygghet.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Send Copilot-bygde apper uten friksjon

Ta det du bygger med GitHub Copilot og distribuer det på Node.js-hosting uten ekstra oppsett. Koden din sendes som en fungerende app eller et nettsted, med en enkel vei fra lokal utvikling til produksjon. Når det er live, kjører prosjektet ditt på administrert infrastruktur bygget for Node.js-apper, slik at du bruker mindre tid på servervedlikehold og mer tid på å sende oppdateringer. Du får påliteligheten og kapasiteten til å holde stacken din stabil etter hvert som trafikken vokser.
github copilot-hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Github Copilot-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Github Copilot-hostingtjenester.
Det betyr å hoste Node.js-appen du bygde med GitHub Copilot, slik at den kan kjøre i produksjon og betjene ekte brukere. GitHub Copilot hjelper deg med å skrive koden, men Hostinger kjører appen, administrerer kjøretiden og holder den tilgjengelig på nett.
Med en VPS administrerer du serveren, Node.js-oppsettet, oppdateringene og prosessadministrasjonen selv. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse delene for deg, så github copilot-hosting er nærmere distribusjon og kjøring enn full serveradministrasjon.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private repoet, og distribuer fra grenen du ønsker. Du kan fortsette å bruke private repoer for kildekontroll og pushe oppdateringer som normalt.
Appen din fortsetter å kjøre, men abonnementsgrensene gjelder fortsatt, så vedvarende høy trafikk kan kreve en oppgradering. Vi tar ikke uventede gebyrer for overforbruk for trafikktopper, men du bør velge et abonnement som samsvarer med forventet bruk.
Last appen til GitHub, koble til repositoriet i Hostinger, og distribuer den. Hvis du flytter fra en annen vert, oppdater eventuelle miljøvariabler, databaseinnstillinger og domeneposter, og test deretter produksjonsbygget.

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