Gatsby-vertskap

Implementer Gatsby-nettsteder på minutter, ikke timer

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
gatsby-vertskap

Enkel prising for Gatsby-hosting

Host Gatsby-appen din med trygghet på pålitelig Node.js-hosting bygget for produksjon. Hver plan inkluderer en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, slik at du kan prøve den risikofritt.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Bygget for Gatsby-opptreden

Distribuer Gatsby-nettstedet ditt på Node.js-hosting uten ekstra oppsett. Press koden din, så betjenes statiske sider og applogikk fra en kjøretid som er klar for moderne JavaScript-prosjekter. Prosjektet ditt forblir på administrert infrastruktur med oppetid og skalering håndtert for deg. Det betyr færre distribusjonsoppgaver å administrere og mer tid på å bygge funksjoner som brukerne dine faktisk kan se.
gatsby-vertskap

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Gatsby-vertskap

Få svar på de vanligste spørsmålene om Gatsby-hostingtjenester.
Gatsby-hosting betyr å distribuere en Gatsby-app eller et nettsted til en runtime som betjener det genererte frontend-grensesnittet og støtter Node.js-delene prosjektet ditt måtte trenge. Dette er viktig fordi produksjonshosting håndterer oppetid, skalering og distribusjon, slik at du ikke trenger å kjøre alt fra din lokale maskin.
Med en VPS administrerer du serveren, Node.js-versjonen, prosessbehandleren, oppdateringer og sikkerheten selv. Med administrert Gatsby-hosting håndterer plattformen kjøretiden og distribusjonsflyten for deg, slik at du kan fokusere på appen i stedet for serveroppsett.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private depotet, og distribuer fra grenen du vil bruke. Oppdateringer kan distribueres fra fremtidige pushes på samme måte som med et offentlig depot.
Det finnes planbegrensninger for ressurser og trafikk, og hvis et prosjekt vokser for mye av dem, må du oppgradere i stedet for å betale tilfeldige gebyrer for overforbruk. Sjekk plandetaljene for gjeldende begrensninger før du lanserer i stor skala.
Koble til Gatsby-prosjektet fra Git-repositoriet ditt eller last opp byggekilden, og distribuer det deretter i Hostinger. Hvis du flytter fra en annen vert, oppdater miljøvariablene og domeneinnstillingene, og kontroller deretter at bygge- og kjøretidsinnstillingene samsvarer med ditt nåværende oppsett.

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