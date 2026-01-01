Framer-hosting

Distribuer Framer-prosjekter med raskere og enklere hosting

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
rammevertshosting

Enkel Framer-hosting, én klar pris

Host appene og nettstedene du bygger med Framer på en pålitelig infrastruktur du kan stole på. Hver plan inkluderer vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti, slik at du kan prøve det med trygghet.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Fra Framer-ideer til levende nettsteder

Gjør Framer-prosjektet ditt om til en levende Node.js-app uten å legge til friksjon ved distribusjon. Press koden din, og Hostinger håndterer kjøretiden og oppsettet, slik at nettstedet eller appen din går fra lokal bygging til produksjon med mindre manuelt arbeid. Prosjektet ditt kjører på administrert infrastruktur bygget for stabil oppetid og forutsigbar ytelse etter hvert som trafikken endres. Det gir deg en enklere måte å holde oppdateringer på uten å bruke tid på servervedlikehold.
rammevertshosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Framer-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Framers hostingtjenester.
Framer-hosting betyr å distribuere Node.js-appene eller nettstedene du bygger med Framer til en live-server, slik at brukerne kan nå dem. Dette er viktig fordi lokale eller forhåndsvisningsbygg ikke er produksjonshosting, og du trenger fortsatt kjøretid, oppetid og en offentlig URL.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, Node.js-kjøretiden, prosessbehandleren, oppdateringene og sikkerheten selv. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres denne serveradministrasjonen for deg, slik at du kan fokusere på appen som er bygget med Framer i stedet for å vedlikeholde infrastrukturen.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private repositoriet, og distribuer fra grenen du ønsker. Etter det kan oppdateringer distribueres fra samme repositorium uten å gjøre det offentlig.
Abonnementer har ressursgrenser, og hvis appen din overskrider disse, må du kanskje oppgradere. Vi tar ikke uventede gebyrer for overforbruk ved normale trafikktopper, men vedvarende bruk utover abonnementsgrensene bør flyttes til et større abonnement.
Send prosjektet ditt til GitHub, koble til repoet i Hostinger, og distribuer grenen du ønsker. Hvis du flytter fra en annen vert, pek domenet ditt til den nye appen etter distribusjon og bekreft miljøvariablene og byggeinnstillingene dine.

Vi bryr oss om ditt personvern

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at siden skal fungere skikkelig og for å få data om hvordan du samhandler med den, samt for markedsføringsformål. Ved å godta samtykker du i å lagre informasjonskapsler på enheten din for annonsemålretting, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.