fastify-hosting

Raskere hosting uten flaskehalser

Distribuer Fastify-appen din med et oppsett som holder veien fra kode til produksjon enkel. Press prosjektet ditt, start Node.js-kjøretiden og kjør API-er eller nettsteder uten å bruke tid på tilpasset serverkonfigurasjon. Appen din forblir på administrert hosting bygget for pålitelighet, slik at trafikkvekst og rutinemessig vedlikehold håndteres med mindre manuelt arbeid. Det gir deg en renere distribusjonsprosess og mer tid til å fokusere på rutene, logikken og funksjonene som betyr noe.