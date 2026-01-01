Expressjs-hosting

Kjør Express.js-apper i produksjon med letthet

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
expressjs-hosting

Enkel Express.js-hosting, tydelig månedlig prising

Kjør Express.js-apper og API-er på pålitelig infrastruktur, med tryggheten til å distribuere i visshet om at alle planer inkluderer en 30-dagers pengene-tilbake-garanti.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Kjør Express.js API-er uten flaskehalser

Distribuer Express.js API-ene og webappene dine uten å bruke tid på serveroppsett. Press koden din, og vår Node.js-hosting gir deg en enkel vei til produksjon, slik at ruting, mellomvare og forespørselshåndtering fungerer slik prosjektet ditt forventer. Appen din kjører på administrert infrastruktur bygget for stabil oppetid og forutsigbar ytelse. Det betyr mindre tid til vedlikehold og mer tid til levering av funksjoner, selv om trafikken øker.
expressjs-hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

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Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Expressjs-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Expressjs hostingtjenester.
Express.js-hosting er et kjøretidsmiljø for distribusjon og kjøring av Express-apper på en aktiv server. Det er viktig fordi appen din trenger at Node.js, prosesshåndtering og nettverkstilgang er riktig konfigurert før brukere kan nå den.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, Node.js-versjonen, sikkerhetsoppdateringer og prosessbehandleren selv. Med Hostingers Node.js-hosting håndteres serveroppsettet for deg, så expressjs-hosting fokuserer på appen din, ikke serveradministrasjon.
Ja. Du kan koble til GitHub-kontoen din, autorisere tilgang til det private depotet og distribuere fra grenen du ønsker. Oppdateringer kan deretter hentes automatisk fra det depotet.
Hvis appen din overskrider ressursene som er inkludert i planen din, kan ytelsen bli påvirket, og du må kanskje oppgradere. Hostinger tar ikke uventede gebyrer for overforbruk for trafikktopper på Node.js-hosting.
Du kan distribuere fra et Git-repo eller laste opp appen din, angi Node.js-versjonen og start-kommandoen, og peke domenet ditt til den. Hvis appen din allerede kjører lokalt, er flyttingen vanligvis bare et konfigurasjons- og distribusjonstrinn, ikke en omskriving.

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