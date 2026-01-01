Docusaurus-hosting

Implementer Docusaurus-nettsteder på minutter, ikke timer

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
docusaurus-hosting

Enkel prising for Docusaurus-hosting

Host Docusaurus-nettstedet ditt med trygghet på pålitelig Node.js-hosting bygget for produksjon. Hver plan inkluderer vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti, slik at du kan prøve det risikofritt.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Bygget for Docusaurus-dokumenter som skalerer

Implementer Docusaurus-nettstedet ditt på Node.js-hosting uten ekstra oppsettarbeid. Installer dokumentasjonsappen din, og Hostinger håndterer kjøretiden slik at innholdsnettstedet ditt er klart til å vise sider med en enkel og kjent arbeidsflyt. Prosjektet ditt kjører også på administrert infrastruktur bygget for pålitelighet, slik at du bruker mindre tid på servervedlikehold og mer tid på å oppdatere innhold. Det gir teamet ditt et stabilt sted for dokumentasjon som kan holde tritt etter hvert som nettstedet vokser.
docusaurus-hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Docusaurus-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Docusaurus-hostingtjenester.
Docusaurus-hosting betyr å distribuere et nettsted bygget med Docusaurus til et levende Node.js-miljø slik at folk kan få tilgang til det på nettet. Dette er viktig fordi dokumentene, bloggen eller prosjektnettstedet ditt trenger en serverkjøringstid og en stabil distribusjonsprosess, ikke bare lokal utvikling.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, Node.js-versjonen, prosessoppstart, oppdateringer og sikkerhet selv. Med Hostinger Node.js-hosting for docusaurus-hosting administreres kjøretid og distribusjonsoppsett for deg, slik at du fokuserer på nettstedet i stedet for servervedlikehold.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private repoet, og distribuer fra grenen du ønsker. Etter det kan pushes til den grenen utløse oppdateringer på samme måte som med et offentlig repo.
Trafikken er knyttet til grensene i hostingplanen din, og hvis Docusaurus-nettstedet ditt vokser utover dem, må du kanskje oppgradere. Vi skjuler ikke gebyrer for overforbruk bak vage formuleringer, så sjekk plangrensene før lansering.
Plasser nettstedet i et Git-repository, koble det til Hostinger, og distribuer grenen som inneholder produksjonsbygget ditt. Hvis du migrerer fra en annen vert, pek domenet ditt etter distribusjonen og kontroller at byggeinnstillingene samsvarer med det eksisterende oppsettet ditt.

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