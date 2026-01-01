Send det du bygger i Cursor AI, raskere

Ta appene du bygger med Cursor AI fra lokale filer til et live Node.js-miljø uten å endre arbeidsflyten din. Press koden din, og Hostinger håndterer oppsettet slik at prosjektet ditt er klart til å kjøre med mindre friksjon og færre distribusjonstrinn. Når den er live, kjører appen din på administrert infrastruktur bygget for Node.js-arbeidsbelastninger, med oppetid og skalering dekket for deg. Det gir deg en enklere vei fra prototype til produksjon, mens du holder fokus på koden i editoren din.