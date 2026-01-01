Continue.dev-hosting

Bygg med Continue.dev, distribuer appene dine på Hostinger

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
continue.dev-hosting

Én månedspris, ingen skjulte avgifter

Velg planen som passer din arbeidsflyt og drift Continue.dev med trygghet. Nyt pålitelig ytelse, enkel oppsett og vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Send det du bygger raskere med Continue.dev

Ta det du bygger med Continue.dev fra prototype til produksjon uten å endre arbeidsflyten din. Hostingers Node.js-hosting gir appen din en enkel vei fra lokal utvikling til et live-miljø, slik at du kan distribuere prosjektet du har forbedret og fortsette å jobbe i stacken du kjenner. Når den er live, kjører appen din på administrert infrastruktur bygget for Node.js, med pålitelig oppetid og plass til å håndtere økende trafikk. Det betyr mindre tid på serveroppsett og vedlikehold, og mer tid på levering av funksjoner og forbedring av produktet.
continue.dev-hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Continue.dev-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Continue.dev-hostingtjenester.
Continue.dev-hosting er et administrert miljø for å kjøre og koble Continue.dev til appene, verktøyene og modellleverandørene dine. Det hjelper deg med å distribuere raskere uten å måtte håndtere serveroppsett, oppdateringer eller grunnleggende vedlikehold selv.
En VPS gir deg full kontroll over serveren, men du administrerer oppsett, sikkerhet, skalering og oppdateringer. Continue.dev-hosting er enklere: den er forhåndskonfigurert for tjenesten, slik at du kan komme i gang raskere med mindre manuelt arbeid.
Ja. Continue.dev-hosting støtter private GitHub-repositorier, slik at du kan koble til koden din sikkert og beskytte interne prosjekter under utrulling.
Abonnementer kan inneholde ressursgrenser basert på bruk. Hvis appen din trenger mer kapasitet, kan du oppgradere før du når grensene i stedet for å betale uventede gebyrer for overforbruk.
Oppsettet er enkelt og designet for tekniske brukere. Hvis du flytter fra en annen vert, kan du migrere prosjektet ditt ved å koble til repositoriet ditt, konfigurere miljøet ditt og distribuere det i løpet av noen få trinn.

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