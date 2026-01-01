Claude-kodehosting

Distribuer apper bygget med Claude Code på få minutter

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
claude kode hosting

Enkel prising for Claude Code-hosting

Implementer appene du bygger med Claude Code på pålitelig hosting du kan stole på. Hver plan inkluderer en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, slik at du kan prøve den med trygghet.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Send Claude Code-bygg til produksjon raskere

Ta appene og prototypene du bygger med Claude Code fra lokal utvikling til produksjon uten å endre arbeidsflyten. Flytt Node.js-prosjektet ditt, og Hostinger håndterer kjøretid og distribusjon, slik at appen din er klar til å betjene brukere uten ekstra oppsett. Når den er live, kjører prosjektet ditt på administrert infrastruktur bygget for jevn oppetid og rom for vekst. Det betyr mindre tid på vedlikehold av servere og mer tid på å forbedre koden og funksjonene du allerede har levert.
claude kode hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Ofte stilte spørsmål om Claude-kodehosting

Få svar på de ofte stilte spørsmålene om Claude-kodehostingstjenester.
Claude Code-hosting betyr å distribuere Node.js-appene du bygger med Claude Code til en live-server, slik at andre kan bruke dem. Dette er viktig fordi kodegenerering ikke er det samme som produksjonshosting – du trenger fortsatt kjøretid, prosessadministrasjon og nettverkstilgang.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, Node.js, oppdateringer og appprosesser selv. Med Hostingers Node.js-hosting for Claude Code-hosting håndterer plattformen serverlaget, slik at du kan fokusere på appen og distribusjonsflyten i stedet for systemadministrasjon.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private depotet, og distribuer fra grenen du velger. Oppdateringer kan hentes fra samme depot uten å gjøre koden offentlig.
Planen din har faste ressursgrenser, og hvis trafikken vokser utover disse, kan appen bli tregere eller trenge en større plan. Vi legger ikke til overraskende gebyrer for ekstra besøk, men du bør oppgradere før vedvarende høy belastning påvirker ytelsen.
Send prosjektet til GitHub, koble til depotet og distribuer det på Hostinger. Hvis du flytter fra en annen vert, oppdater eventuelle miljøvariabler og domeneinnstillinger, og test deretter appen etter den første distribusjonen.

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