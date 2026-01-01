Fra Bolt.ny idé til live-app

Ta appen eller nettstedet du bygger i Bolt.new fra prototype til produksjon uten å endre arbeidsflyten din. Hostingers Node.js-hosting gir deg en enkel vei til å distribuere prosjektet ditt, slik at du kan gå fra generert kode til en live-app med mindre oppsett. Når den er live, kjører appen din på administrert infrastruktur bygget for Node.js, med oppetid og skalering håndtert for deg. Det betyr mindre tid på servervedlikehold og mer tid på å forbedre produktet brukerne dine faktisk ser.