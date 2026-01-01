Bolt-hosting

Distribuer apper bygget med Bolt.new på få minutter

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
bolthosting

Enkel prising, ingen skjulte avgifter

Distribuer appene du bygger med Bolt.new på pålitelig hosting du kan stole på. Hver plan inkluderer en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, slik at du kan prøve den med trygghet.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Fra Bolt.ny idé til live-app

Ta appen eller nettstedet du bygger i Bolt.new fra prototype til produksjon uten å endre arbeidsflyten din. Hostingers Node.js-hosting gir deg en enkel vei til å distribuere prosjektet ditt, slik at du kan gå fra generert kode til en live-app med mindre oppsett. Når den er live, kjører appen din på administrert infrastruktur bygget for Node.js, med oppetid og skalering håndtert for deg. Det betyr mindre tid på servervedlikehold og mer tid på å forbedre produktet brukerne dine faktisk ser.
bolthosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Bolt-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Bolt-hostingtjenester.
Det betyr å distribuere Node.js-appen du bygde i Bolt.new til en live-server slik at ekte brukere kan få tilgang til den. Dette gir prosjektet ditt en stabil kjøretid, administrert infrastruktur og en offentlig URL i stedet for å la det være en lokal prototype.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, Node.js-versjonen, prosessbehandleren, sikkerhetsoppdateringer og reverse proxy selv. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse serveroppgavene for deg, slik at du kan fokusere på appen som er bygget med Bolt.new.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private repoet, og distribuer grenen du ønsker. Oppdateringer kan deretter sendes gjennom Git akkurat som alle andre tilkoblede prosjekter.
Det finnes begrensninger for ressurser og trafikk i planene, og hvis appen din vokser utover disse grensene, må du kanskje oppgradere. Vi legger ikke til overraskende gebyrer for overforbruk ved normal bruk, men vedvarende høy trafikk bør matches med et større abonnement.
Send prosjektet til GitHub, koble til repoet i Hostinger, og distribuer det på Node.js-hosting. Hvis du kommer fra en annen host, kan du vanligvis beholde den samme koden og bare justere miljøvariabler, byggekommandoer eller oppstartsinnstillinger.

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