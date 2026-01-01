Fra Base44-idé til live-app, raskt

Ta appene og prototypene du bygger med Base44 fra idé til live-distribusjon uten å endre måten du jobber på. Hostingers Node.js-hosting gir deg en enkel vei til produksjon, slik at prosjektet ditt kan flyttes fra det lokale miljøet til et oppsett som er klart for virkelige brukere. Når den kjører, forblir appen din på administrert infrastruktur med oppetid og skalering håndtert for deg. Det betyr mindre tid på serveroppgaver og mer tid på å forbedre funksjoner, fikse feil og sende oppdateringer.