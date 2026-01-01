Angular-hosting

Distribuer Angular-apper med Node.js-hosting som skalerer med deg

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
vinkelhosting

Enkel prising for Angular-hosting

Host Angular-appen din på pålitelig infrastruktur bygget for produksjon. Hvis det ikke passer, gir vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti deg trygghet.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Bygget for Angular-appytelse

Distribuer Angular-appen din på Node.js-hosting uten ekstra serveroppsett. Press prosjektet ditt, og Hostinger håndterer kjøretid og distribusjonsflyt, slik at nettstedet eller appen som er bygget, sendes live med mindre friksjon. Applikasjonen din kjører på administrert infrastruktur som er designet for å forbli pålitelig når trafikken endres, slik at du bruker mindre tid på vedlikehold og mer tid på å sende oppdateringer. Det gir deg en enklere vei fra kode til produksjon, med hosting som holder seg unna.
vinkelhosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

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Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Angular-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Angular-hostingtjenester.
Angular-hosting er produksjonsmiljøet der Node.js-appen eller nettstedet du bygde med Angular kjører for ekte brukere. Det er viktig fordi du trenger en server som kan håndtere distribusjon, kjøretidsavhengigheter, ruting og oppetid utenfor din lokale maskin.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, Node.js-versjonen, prosessadministrasjon, oppdateringer og sikkerhet selv. Med Hostinger Node.js-hosting håndterer plattformen serverlaget, slik at du kan distribuere Angular-appen din uten å vedlikeholde hele maskinen.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, autoriser tilgang til det private repositoriet, og distribuer fra grenen du ønsker. Oppdateringer kan hentes fra det samme private repositoriet etter hver push.
Hvis trafikken vokser utover abonnementets grenser, kan forespørsler bli begrenset eller ytelsen kan forringes inntil du oppgraderer. Hostinger skjuler ikke dette bak uklar fakturering for overforbruk; kapasiteten er knyttet til abonnementet du velger.
Send prosjektet ditt til GitHub eller importer den eksisterende koden, koble deretter til repoet i Hostinger og distribuer. Hvis du flytter fra en annen vert, pek domenet ditt til den nye appen etter distribusjon og bekreft miljøvariabler og byggeinnstillinger.

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