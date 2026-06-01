Hostinger Mail vs. Zoho Mail

Sammenlign Hostinger og Zoho pÃ¥ et Ã¸yeblikk for Ã¥ finne den rette e-posthosting-tjenesten for bedrifter for dine behov.
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Hvorfor velge Hostinger Mail?

En god e-post trenger ikke Ã¥ vÃ¦re komplisert eller dyr. Det er her Hostinger leverer.

Verdi som faktisk gir mening

En profesjonell innboks bÃ¸r ikke koste en formue. Hostinger Business Email gir deg en merkevareadresse, solid sikkerhet og rom for vekst â€“ uten de overraskende Ã¸kningene i fornyelsesprisene.

Oppe og gÃ¥r pÃ¥ fÃ¥ minutter

Ingen tekniske problemer med oppsettet. Enten domenet ditt er hos Hostinger eller ikke, tar det bare noen fÃ¥ klikk Ã¥ fÃ¥ innboksen din live â€“ og din fÃ¸rste profesjonelle e-post er klar til Ã¥ sendes.

Det viktigste, dekket

Spamfiltrering, e-postautentisering, mobiltilgang og AI-skriveverktÃ¸y â€“ alt innebygd. Slik at du kan fokusere pÃ¥ virksomheten din, ikke innboksen din.

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Sammenlign priser og funksjoner med et raskt blikk.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Startpris per postkasse*

Starts at kr 4,99/mÃ¥ned
1 dollar/mnd

Gratis domene

Yes
No

Lagring per postkasse

10â€“50 GB
5 GBâ€“100 GB

E-postaliaser

Opptil 30
Opptil 30

Regler for videresending

Yes
Yes

Autosvar

Yes
Yes

Spam- og virusbeskyttelse

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Se hvem som har Ã¥pnet e-postene dine

Alle planer
No

E-postinteraksjoner

Yes
No

AI-funksjoner

Ja, AI-assistent, AI-skriving, smart sÃ¸k og sammendrag
Ja, AI-assistent

Agentens e-post

Yes
No

KundestÃ¸tte

Live chat dÃ¸gnet rundt
24/7 e-post; chatte pÃ¥ betalte planer

Vurderingspoeng pÃ¥ Trustpilot

4.5 / 5.0
4,0 / 5,0
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*Sammenligningsdato: 1. juni 2026.

Oppdag hvorfor over 5 millioner nettstedseiere velger Hostinger

Ikke bare stol pÃ¥ oss â€“ her er hva folk som har brukt Hostinger sine e-posttjenester for bedrifter sier om opplevelsen sin.

Simos

Review provider

Jeg har brukt Hostinger i over et Ã¥r, og jeg er over all forventning imponert. Selv om deres generelle profesjonalitet er tydelig, er e-posttjenesten deres virkelig fantastisk â€“ pÃ¥litelig, enkel Ã¥ sette opp og perfekt for profesjonell kommunikasjon.

Bob Stewart

Review provider

Hostingers tjeneste har det jeg trenger for e-post og domene med de riktige funksjonene og en rimelig pris. Andre hostingtjenester hevder Ã¥ vÃ¦re best, men de begraver deg i kompleksitet og markedsfÃ¸ring.

OASK Publishers

Review provider

Jeg har brukt Hostinger Email Services til forretningskommunikasjon, og totalt sett har opplevelsen vÃ¦rt problemfri og pÃ¥litelig. Oppsettprosessen var enkel, og det var enkelt Ã¥ koble til e-poster for tilpassede domener, selv uten avansert teknisk kunnskap.

KjÃ¸p din AI-drevne e-postplan for bedrifter

30-dagers pengene-tilbake garanti

Avbryt nÃ¥rsomhelst

24/7 support

48 mÃ¥neders plan
87% rabatt
Starter
Best for: solo-entreprenÃ¸rer
kr36,99
kr4,99/mnd
Velg plan
Pris per postkasse. For 48-mÃ¥neders periode. Fornyes til kr 19,99/mnd for 48-mÃ¥neders periode.
1 postkasse inkludert
5 GB lagring per postboks
5 regler for videresending
5 e-postalias

Fordeler:

Agentic Mail
Mest populÃ¦r
75% rabatt
Standard
Best for: smÃ¥ bedrifter klare til Ã¥ skalere
kr43,99
kr10,99/mnd
Velg plan
Pris per postkasse. For 48-mÃ¥neders periode. Fornyes til kr 30,99/mnd for 48-mÃ¥neders periode.
1 postkasse inkludert
20 GB lagring per postboks
20 regler for videresending
10 e-postalias

Fordeler:

SÃ¸k, svar, oppsummer og skriv â€“ alt med hjelp av AI-verktÃ¸y â€“ ubegrenset
Se hvem som Ã¥pnet e-postene dine
Smarte AI-drevne e-postsvar
Automatiske svar
Agentic Mail
67% rabatt
Premium
Best for: team som skalerer
kr65,99
kr21,99/mnd
Velg plan
Pris per postkasse. For 48-mÃ¥neders periode. Fornyes til kr 43,99/mnd for 48-mÃ¥neders periode.
1 postkasse inkludert
50 GB lagring per postboks
50 regler for videresending
30 e-postalias

Fordeler:

Gratis domene i 1 Ã¥r
Spor lenkeklikk og filÃ¥pninger
SÃ¸k, svar, oppsummer og skriv â€“ alt med hjelp av AI-verktÃ¸y â€“ ubegrenset
Se hvem som Ã¥pnet e-postene dine
Automatiske svar
Agentic Mail
87% rabatt
Starter
Best for: solo-entreprenÃ¸rer
kr36,99
kr4,99/mnd
Velg plan
Pris per postkasse. For 48-mÃ¥neders periode. Fornyes til kr 19,99/mnd for 48-mÃ¥neders periode.
1 postkasse inkludert
5 GB lagring per postboks
5 regler for videresending
5 e-postalias

Fordeler:

Agentic Mail
Mest populÃ¦r
75% rabatt
Standard
Best for: smÃ¥ bedrifter klare til Ã¥ skalere
kr43,99
kr10,99/mnd
Velg plan
Pris per postkasse. For 48-mÃ¥neders periode. Fornyes til kr 30,99/mnd for 48-mÃ¥neders periode.
1 postkasse inkludert
20 GB lagring per postboks
20 regler for videresending
10 e-postalias

Fordeler:

SÃ¸k, svar, oppsummer og skriv â€“ alt med hjelp av AI-verktÃ¸y â€“ ubegrenset
Se hvem som Ã¥pnet e-postene dine
Smarte AI-drevne e-postsvar
Automatiske svar
Agentic Mail
67% rabatt
Premium
Best for: team som skalerer
kr65,99
kr21,99/mnd
Velg plan
Pris per postkasse. For 48-mÃ¥neders periode. Fornyes til kr 43,99/mnd for 48-mÃ¥neders periode.
1 postkasse inkludert
50 GB lagring per postboks
50 regler for videresending
30 e-postalias

Fordeler:

Gratis domene i 1 Ã¥r
Spor lenkeklikk og filÃ¥pninger
SÃ¸k, svar, oppsummer og skriv â€“ alt med hjelp av AI-verktÃ¸y â€“ ubegrenset
Se hvem som Ã¥pnet e-postene dine
Automatiske svar
Agentic Mail

Hver plan har alt du trenger og mer

Spam-, virus- og phishing-beskyttelse
FÃ¥ tilgang til e-post pÃ¥ hvilken som helst app eller enhet
Spor all postboksaktivitet med revisjonslogger
Hold dataene trygge med ende-til-ende-kryptering
OverfÃ¸r e-postene dine enkelt
Angi automatiske svar nÃ¥r du er borte
Videresend e-poster til en hvilken som helst annen e-postadresse
Fang opp e-poster sendt til feilstavede adresser
Rask, ren og brukervennlig webmail
Spam-, virus- og phishing-beskyttelse
FÃ¥ tilgang til e-post pÃ¥ hvilken som helst app eller enhet
Spor all postboksaktivitet med revisjonslogger
Hold dataene trygge med ende-til-ende-kryptering
OverfÃ¸r e-postene dine enkelt
Angi automatiske svar nÃ¥r du er borte
Videresend e-poster til en hvilken som helst annen e-postadresse
Fang opp e-poster sendt til feilstavede adresser
Rask, ren og brukervennlig webmail

Alle planer betales pÃ¥ forhÃ¥nd. MÃ¥nedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt pÃ¥ antall mÃ¥neder i planen din.

Ta med deg innboksen din

Flytter du fra en annen e-postleverandÃ¸r? FÃ¥ oversikt over e-postene, mappene og kontaktene dine nesten umiddelbart med Kodee, din AI-postkasseassistent.
Migrer postboks
Ta med deg innboksen din

Hostinger Mail vs. andre leverandÃ¸rer av e-posthotell

Hostinger Mail vs. GoDaddy Email

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