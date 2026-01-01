استضافة رياضة ركوب الأمواج الشراعية
أنشئ مشروعك باستخدام Windsurf، واستضفه على Hostinger
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار واضحة لكل مشروع من مشاريع رياضة ركوب الأمواج الشراعية
انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام Windsurf على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها دون أي مخاطرة.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
قم بشحن ما تبنيه في لعبة Windsurf بشكل أسرع
انقل تطبيقاتك التي تُنشئها في Windsurf من مرحلة النموذج الأولي المحلي إلى مرحلة النشر الفعلي دون تغيير سير عملك. ارفع شفرتك البرمجية إلى استضافة Node.js من Hostinger، وسيعمل مشروعك مع بيئة التشغيل والبناء والإعدادات اللازمة لضمان أدائه الأمثل في بيئة الإنتاج. بمجرد إطلاقه، سيعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة تضمن استمرارية تشغيل موثوقة وقدرة على استيعاب حجم البيانات المتزايد. ستوفر وقتًا ثمينًا في صيانة الخوادم، وتُكرّس المزيد من الوقت لتحسين منتجك.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة رياضة ركوب الأمواج الشراعية
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة ركوب الأمواج الشراعية.
ماذا تعني استضافة Windsurf للتطبيقات المبنية باستخدام Windsurf؟
تعني استضافة Windsurf نشر تطبيقات Node.js التي أنشأتها في Windsurf على خادم مباشر حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليها. وهذا مهم لأن Windsurf هي أداة التطوير، بينما الاستضافة هي بيئة الإنتاج التي تُشغّل التطبيق.
كيف تختلف استضافة مواقع ركوب الأمواج عن استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وبيئة تشغيل Node.js، والتحديثات، وإدارة العمليات بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق المبني باستخدام Windsurf بدلاً من إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص من Windsurf؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح الإذن بالوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر الفرع الذي تريده. يمكنك الحفاظ على خصوصية المستودع مع الاستمرار في استخدام خاصية النشر الفوري.
هل تفرض شركات استضافة رياضة ركوب الأمواج الشراعية حدودًا على عدد المستخدمين أو رسومًا إضافية؟
لكل باقة حدودٌ للموارد، لذا إذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد يتأثر الأداء وقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام العادي، ولكن يُنصح باختيار الباقة التي تتناسب مع حجم البيانات المتوقع واحتياجات التشغيل.
كيف يمكنني نقل مشروع Windsurf من بيئة التطوير المحلية أو من مضيف آخر؟
ارفع مشروعك إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشر الفرع الذي تريده. إذا كنت تنقل المشروع من مضيف آخر، فقم بتحديث أي متغيرات بيئية وإعدادات قاعدة البيانات قبل تغيير حركة البيانات.