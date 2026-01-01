whatsapp automation hosting

مُصمم خصيصاً لتدفقات أتمتة WhatsApp.

انشر تطبيقك أو بوت WhatsApp الخاص بك على استضافة Node.js دون عناء إعداد الخوادم. ما عليك سوى رفع الكود الخاص بك لتحصل على مسار مباشر من مرحلة التطوير إلى الإنتاج، لضمان جاهزية الـ Webhooks، ومعالجة الرسائل، وتكامل الواجهات البرمجية (APIs) للعمل فوراً. يبقى مشروعك على بنية تحتية مُدارة ومصممة لضمان الموثوقية، مع توفر المرونة اللازمة لاستيعاب تزايد عدد الزوار. يمنحك هذا مهامًا أقل للنشر لإدارتها، ووقتًا أطول للتركيز على المنطق البرمجي الخاص بتدفق عملك على WhatsApp.