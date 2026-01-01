استضافة أتمتة WhatsApp

نشر تطبيقات وبوتات WhatsApp باستعمال Hostinger

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
احصل على العرض
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
whatsapp automation hosting

أسعار شهرية بسيطة، بدون رسوم خفية.

انشر تطبيقاتك وأدوات الأتمتة التي برمجتها لـ WhatsApp على بنية تحتية موثوقة، وابدأ مشروعك بكل ثقة بفضل ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يوماً الذي تشمله جميع باقاتنا.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للباقة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في باقتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

مُصمم خصيصاً لتدفقات أتمتة WhatsApp.

انشر تطبيقك أو بوت WhatsApp الخاص بك على استضافة Node.js دون عناء إعداد الخوادم. ما عليك سوى رفع الكود الخاص بك لتحصل على مسار مباشر من مرحلة التطوير إلى الإنتاج، لضمان جاهزية الـ Webhooks، ومعالجة الرسائل، وتكامل الواجهات البرمجية (APIs) للعمل فوراً. يبقى مشروعك على بنية تحتية مُدارة ومصممة لضمان الموثوقية، مع توفر المرونة اللازمة لاستيعاب تزايد عدد الزوار. يمنحك هذا مهامًا أقل للنشر لإدارتها، ووقتًا أطول للتركيز على المنطق البرمجي الخاص بتدفق عملك على WhatsApp.
whatsapp automation hosting

أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.

1. قم بتوصيل مشروعك

1. قم بتوصيل مشروعك

اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.

3. الإدارة والتوسع

3. الإدارة والتوسع

انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.

عرض الباقات

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
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نشر محلي. وصول عالمي

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
استضافة أتمتة WhatsApp هي استضافة Node.js مخصصة للتطبيقات التي تدير تدفقات عمل WhatsApp، أو البوتات، أو معالجات الـ Webhooks في بيئة الإنتاج. تكمن أهمية هذه الاستضافة في حاجة نظام الأتمتة الخاص بك إلى عملية مستقرة، ونقطة نهاية عامة، ووقت تشغيل موثوق لضمان استمرار معالجة الرسائل والأحداث دون انقطاع.
في حالة استخدام الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يتعين عليك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، وجدار الحماية، والتحديثات بنفسك. أما مع استضافتنا لـ Node.js، فنحن نتولى إدارة هذه البنية التحتية بالنيابة عنك، مما يتيح لك التركيز على نشر تطبيق أتمتة WhatsApp بدلاً من الانشغال بإدارة الخادم.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح حق الوصول إلى المستودع الخاص، وانشر من الفرع الذي تريده. تعمل التحديثات بنفس الطريقة كما هو الحال مع المستودعات العامة.
نعم، تتضمن الباقات حدوداً ثابتة للموارد فيما يخص المعالج (CPU)، والذاكرة، ومساحة التخزين؛ وفي حال تجاوز تطبيقك هذه الحدود نتيجة لنمو نشاطه، سيتعين عليك ترقية الباقة. نحن لا نفرض أي رسوم إضافية مخفية مقابل الارتفاعات المفاجئة في حركة المرور العادية، ولكن الاستخدام المرتفع والمستمر قد يتطلب الانتقال إلى باقة أكبر.
ارفع التطبيق إلى مستودع GitHub، ثم اربطه بـ Hostinger وانشر الفرع الذي تريده. إذا كنت تشغل تطبيقك بالفعل على منصة أخرى، فما عليك سوى نقل متغيرات البيئة وعناوين الـ Webhook، ثم قم بتوجيه WhatsApp إلى نقطة النهاية الجديدة.

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