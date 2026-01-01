استضافة Webflow

انشر التطبيقات المبنية باستخدام Webflow بسرعة

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
احصل على العرض
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة ويب فلو

استضافة ويب فلو واضحة، بسعر واحد بسيط

استضف المواقع التي تنشئها باستخدام Webflow على بنية تحتية موثوقة، مع الثقة التامة في نشرها وتطويرها دون تردد. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للباقة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في باقتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

من تصميمات Webflow إلى المواقع الحية

انقل مشاريعك التي تُنشئها في Webflow من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون أي إعدادات إضافية. توفر استضافة Node.js من Hostinger بيئة تشغيل سهلة لتطبيقك، مما يسمح بنشر منطق الواجهة الخلفية المخصص، وواجهات برمجة التطبيقات، والميزات الديناميكية بسلاسة جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم. بمجرد إطلاق التطبيق، يعمل نظامك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان موثوقيتها مع نمو حركة المرور. هذا يعني قضاء وقت أقل في إدارة الخادم، ووقتًا أطول في تحسين تجربة المستخدمين.
استضافة ويب فلو

أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.

1. قم بتوصيل مشروعك

1. قم بتوصيل مشروعك

اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.

3. الإدارة والتوسع

3. الإدارة والتوسع

انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.

عرض الباقات

موقع الخادم الموصى به:

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
ابدأ
نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Webflow

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Webflow.
يعني ذلك نشر موقع ويب تم إنشاؤه باستخدام Webflow على خادم إنتاج حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه عبر نطاق. وهذا مهم لأن تطبيقك يحتاج إلى بيئة تشغيل Node.js مُدارة، وليس مجرد استضافة وقت التصميم، للتعامل مع كود جانب الخادم وحركة المرور المباشرة.
توفر لك خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS) خادم لينكس خام، مما يتيح لك تثبيت وصيانة Node.js، والخوادم الوكيلة العكسية، ومديري العمليات، والتحديثات بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار جميع جوانب بيئة التشغيل والبنية التحتية نيابةً عنك، مما يُمكّنك من نشر الموقع بدلاً من إدارة الخادم.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وقم بتفويض الوصول إلى المستودع الخاص، ثم حدد الفرع الذي ترغب في نشره. بعد ذلك، يمكن لعمليات الدفع إلى هذا الفرع أن تؤدي إلى عمليات نشر جديدة.
إذا تجاوز استخدام البيانات أو الموارد خطتك، فقد يتباطأ التطبيق أو يُقيّد مؤقتًا إلى حين الترقية. لا تفرض هوستينجر رسومًا إضافية غير متوقعة على استخدام البيانات الزائدة في هذا المنتج؛ بل يمكنك الترقية إلى خطة أكبر عند الحاجة إلى سعة أكبر.
انشر كود تطبيقك من Git أو ارفعه من بيئتك المحلية، ثم وجّه نطاقك إلى مثيل Hostinger الجديد. إذا كان المشروع يعمل محليًا بالفعل، فتأكد من تطابق إصدار Node.js ومتغيرات البيئة قبل تحويل حركة المرور.

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