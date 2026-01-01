استضافة Vue.js

مصمم خصيصًا لطريقة توسع Vue.js

انشر تطبيق Vue.js الخاص بك على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. ارفع الكود، وسيعمل مشروعك على بيئة مُصممة خصيصًا للعرض من جانب الخادم، واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات، وعملية البناء التي تتطلبها بنيتك التحتية. بمجرد إطلاق التطبيق، تبقى الاستضافة متاحة دون أي تدخل منك، مع ضمان استمرارية الخدمة وسعة كافية لاستيعاب حركة البيانات مع نمو تطبيقك. ستحصل على مسار أسهل من التطوير إلى الإنتاج، مع تقليل الجهد المطلوب لإدارة الخادم.