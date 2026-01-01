استضافة Vue.js

انشر تطبيقات Vue.js في دقائق، وليس ساعات

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
احصل على العرض
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة Vue.js

أسعار استضافة Vue.js بسيطة، بدون رسوم خفية

استضف تطبيق Vue.js الخاص بك بثقة على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. وإذا لم يكن الخيار مناسبًا، فإن ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا يغطي جميع احتياجاتك.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للباقة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في باقتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

مصمم خصيصًا لطريقة توسع Vue.js

انشر تطبيق Vue.js الخاص بك على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. ارفع الكود، وسيعمل مشروعك على بيئة مُصممة خصيصًا للعرض من جانب الخادم، واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات، وعملية البناء التي تتطلبها بنيتك التحتية. بمجرد إطلاق التطبيق، تبقى الاستضافة متاحة دون أي تدخل منك، مع ضمان استمرارية الخدمة وسعة كافية لاستيعاب حركة البيانات مع نمو تطبيقك. ستحصل على مسار أسهل من التطوير إلى الإنتاج، مع تقليل الجهد المطلوب لإدارة الخادم.
استضافة Vue.js

أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.

1. قم بتوصيل مشروعك

1. قم بتوصيل مشروعك

اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.

3. الإدارة والتوسع

3. الإدارة والتوسع

انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.

عرض الباقات

موقع الخادم الموصى به:

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Vue.js

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Vuejs.
تُعدّ استضافة Vue.js بيئة إنتاجية لنشر تطبيقات Vue وتشغيلها، مما يتيح للمستخدمين الوصول إليها عبر الإنترنت. وهذا أمر بالغ الأهمية، إذ ستحتاج إلى بيئة تشغيل Node.js، ونظام إدارة عمليات التطبيق، وبنية تحتية مستقرة بمجرد خروج تطبيق Vue.js من بيئة التطوير المحلية.
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة الخادم، وإصدار Node.js، والتحديثات الأمنية، ومراقبة العمليات بنفسك. أما مع خدمة استضافة Vue.js، فتُدار مهام وقت التشغيل والبنية التحتية نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق بدلاً من إدارة الخادم.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكن نشر التحديثات من عمليات الدفع الجديدة بنفس طريقة نشرها مع المستودعات العامة.
يشمل السعر بيانات الاستخدام حتى حدود باقتك. إذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية إلى باقة أعلى؛ ولا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام الزائد للبيانات.
ارفع التطبيق إلى مستودع Git، وقم بربطه بـ Hostinger، ثم انشر الفرع الرئيسي. إذا كان تطبيقك يعمل بالفعل في مكان آخر، يمكنك نقل الكود وإعدادات البيئة أولاً، ثم تحديث نظام أسماء النطاقات (DNS) عندما تكون جاهزًا.

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