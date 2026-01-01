مصمم للتطبيقات التي تعمل بتقنية Vite

استضف تطبيقك المبني باستخدام Vite على استضافة Node.js بإعدادات تتناغم مع سير عملك الحالي. ارفع مشروعك، وشغّل عملية البناء، وانشر التطبيق المُنشأ دون أي تعقيدات في الإعدادات. يعمل موقعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لأداء ثابت وموثوقية عالية، ما يضمن استمرارية معالجة حركة المرور مع نمو مشروعك. هذا يُسهّل عليك الانتقال من التطوير المحلي إلى الإنتاج، مع تقليل الجهد المطلوب لإدارة الخادم.