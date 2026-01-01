استضافة V0.dev

من النموذج الأولي على منصة vO.dev إلى الموقع الفعلي، بسرعة

انقل مشاريعك التي تبنيها باستخدام vO.dev من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون الحاجة إلى إعادة هيكلة بنيتك التحتية. توفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا لنشر التطبيق خلف نماذج واجهة المستخدم، مما يُمكّنك من نقل الكود من بيئة الاختبار المحلية إلى بيئة الإنتاج بأقل قدر من الإعدادات. بمجرد تشغيل التطبيق، يعمل على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لـ Node.js، مع إدارة التوسع وضمان استمرارية التشغيل تلقائيًا. ستوفر وقتًا ثمينًا في صيانة الخوادم، وتُكرّس المزيد من الوقت لتحسين المنتج الذي يراه المستخدمون.