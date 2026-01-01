استضافة V0.dev
انشر التطبيقات المبنية باستخدام vO.dev في دقائق
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
سعر شهري واحد، بدون رسوم خفية
انشر تطبيقك على منصة vO.dev بثقة تامة على استضافة Vercel الموثوقة. احصل على أداء سريع، وبنية تحتية آمنة، والدعم الذي تحتاجه للبناء دون قلق - كل ذلك مدعوم بضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
من النموذج الأولي على منصة vO.dev إلى الموقع الفعلي، بسرعة
انقل مشاريعك التي تبنيها باستخدام vO.dev من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون الحاجة إلى إعادة هيكلة بنيتك التحتية. توفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا لنشر التطبيق خلف نماذج واجهة المستخدم، مما يُمكّنك من نقل الكود من بيئة الاختبار المحلية إلى بيئة الإنتاج بأقل قدر من الإعدادات. بمجرد تشغيل التطبيق، يعمل على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لـ Node.js، مع إدارة التوسع وضمان استمرارية التشغيل تلقائيًا. ستوفر وقتًا ثمينًا في صيانة الخوادم، وتُكرّس المزيد من الوقت لتحسين المنتج الذي يراه المستخدمون.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة V0.dev
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات الاستضافة V0.dev.
ما هي خدمة الاستضافة v0.dev؟
تُعدّ خدمة الاستضافة v0.dev إعدادًا لنشر التطبيقات المبنية باستخدام v0.dev على منصة Vercel. وهي توفر لك إمكانية النشر المُدار، والتوسع التلقائي، وسير العمل البسيط القائم على Git.
ما الفرق بين استضافة v0.dev واستضافة VPS؟
تتيح لك خدمة استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) إدارة خادم افتراضي بنفسك. أما خدمة استضافة v0.dev على منصة Vercel فهي مُدارة بالكامل، لذا لن تحتاج إلى التعامل مع إعداد الخادم أو تحديثه أو توسيعه.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص؟
نعم. يمكنك ربط مستودع GitHub خاص ونشره بشكل آمن عبر Vercel. ويظل الوصول إليه خاضعًا للتحكم من خلال صلاحيات موفر Git الخاص بك.
هل هناك حدود لحركة المرور أو رسوم تجاوزها؟
تتضمن باقات Vercel حدودًا لاستخدام النطاق الترددي، ووقت الإنشاء، والتنفيذ بدون خادم. في حال تجاوز هذه الحدود، قد يتم احتساب رسوم إضافية بناءً على باقتك.
هل يمكنني نقل تطبيق موجود إلى استضافة v0.dev؟
نعم. في معظم الحالات، يمكنك ربط مستودعك، ومراجعة متغيرات البيئة، ثم النشر. وإذا لزم الأمر، يمكنك نقل نطاقك وتحديث نظام أسماء النطاقات (DNS) بعد الإعداد.