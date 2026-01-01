استضافة Sveltekit
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بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
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5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
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احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
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100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
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استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
مصمم خصيصًا لطريقة توسع SvelteKit
انشر تطبيق SvelteKit الخاص بك على استضافة Node.js دون الحاجة إلى بذل جهد إضافي في النشر. ما عليك سوى رفع الكود، وسيتولى Hostinger عملية البناء والخادم لمشروعك، مما يضمن عمل مساراتك ونقاط نهاية الخادم والصفحات المعروضة كما هو متوقع. يبقى تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لـ Node.js، تتميز بالموثوقية والقدرة على استيعاب النمو دون الحاجة إلى صيانة مستمرة للخادم. هذا يوفر لك مسارًا أسهل من التطوير المحلي إلى الإنتاج، ويمنحك المزيد من الوقت للتركيز على الميزات التي يراها المستخدمون.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Sveltekit
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Sveltekit.
ما هي خدمة استضافة SvelteKit؟
تعني استضافة SvelteKit تشغيل تطبيق SvelteKit الخاص بك على خادم قادر على تنفيذ بيئة تشغيل Node.js ومسارات جانب الخادم. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الاستضافة الثابتة وحدها لا تكفي إذا كان تطبيقك يستخدم SSR أو نقاط النهاية أو إجراءات الخادم.
ما الفرق بين استضافة SvelteKit واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تقوم بتثبيت وصيانة Node.js، ومدير العمليات، وTLS، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة SvelteKit المُدارة، فتتم إدارة طبقة التشغيل هذه نيابةً عنك، لذا يمكنك نشر التطبيق بدلاً من إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر تطبيق SvelteKit من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكن نشر التحديثات تلقائيًا عند دفع التغييرات.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة SvelteKit؟
إذا تجاوز حجم تطبيقك الموارد المشمولة في الخطة، فقد تحتاج إلى الترقية إلى خطة أكبر. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على حالات زيادة حركة البيانات الطبيعية، ولكن الاستخدام المرتفع المستمر يتطلب موارد إضافية.
كيف أنقل تطبيق SvelteKit الخاص بي من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
ارفع مشروعك إلى GitHub، واربط المستودع، ثم انشره على Hostinger. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، فقم بتحديث متغيرات البيئة وإعدادات النطاق، ثم اختبر SSR والمسارات بعد النشر الأول.