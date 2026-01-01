استضافة أكثر مرونة
انشر التطبيقات المبنية باستخدام Softr على Hostinger
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار شهرية بسيطة، بدون رسوم خفية
انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام Softr على استضافة موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. جرّبها بثقة، مدعومة بضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
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5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
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مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
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100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
من التطبيقات التجريبية إلى التطبيقات المباشرة، بشكل أسرع
انقل تطبيقاتك ومواقعك التي تُنشئها في Softr من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون الحاجة إلى إعادة هيكلة بنيتك التحتية. توفر لك استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا لنشر مشروعك، مما يُمكّنك من تشغيل منطقك المخصص وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) بأقل قدر من الإعدادات. بمجرد أن يصبح تطبيقك متاحًا على الإنترنت، تضمن البنية التحتية المُدارة استقرار بيئة التشغيل مع ازدياد حركة المرور. ستحصل على وقت تشغيل موثوق، وقابلية للتوسع، ووقت أقل مُخصص لصيانة الخادم.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Softr
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Softr.
ما هي خدمة استضافة Softr، ولماذا هي مهمة لتطبيقات الإنتاج؟
تعني استضافة Softr نشر تطبيق أو موقع Node.js الذي أنشأته باستخدام Softr على خادم مباشر حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن استضافة الإنتاج تتولى مسؤولية ضمان استمرارية عمل التطبيق، وإعدادات التشغيل، والوصول إليه من خارج جهازك المحلي.
كيف تختلف استضافة تطبيق Softr عن استضافة VPS العادية؟
مع خادم افتراضي خاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع استضافة Hostinger Node.js، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على مشروع Softr بدلاً من إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر تطبيق Softr من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكنك سحب التحديثات من المستودع دون نشر الكود للعامة.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية على استخدام خدمة استضافة Softr؟
نعم، لكل باقة حدودٌ للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام العادي، ولكن قد يتطلب الاستخدام المكثف والمستمر للموارد باقةً أكبر.
كيف يمكنني نقل مشروع Softr من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
قم بربط قاعدة التعليمات البرمجية الحالية الخاصة بك بـ Git أو قم بتحميلها، ثم وجّه Hostinger إلى نقطة دخول التطبيق ومتغيرات البيئة. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، يمكنك ترحيل مشروع Node.js نفسه مع الحد الأدنى من التغييرات في التعليمات البرمجية.