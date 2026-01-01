استضافة النسخ المتماثل
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5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
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احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
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غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
انقل مشاريع Replit إلى مرحلة الإنتاج بشكل أسرع
انقل التطبيقات والنماذج الأولية التي تُنشئها في Replit من بيئة العمل إلى بيئة الإنتاج دون تغيير بنيتك التحتية. ارفع كود Node.js الخاص بك إلى Hostinger وشغّله بإعدادات تُبسط عملية النشر، ليصبح مشروعك جاهزًا للعمل دون أي إعدادات إضافية أو أعمال صيانة للخوادم. بعد النشر، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استقراره تحت الضغط. ستحصل على وقت تشغيل موثوق، وقابلية للتوسع، ووقت أقل في صيانة الخوادم، مما يُتيح لك التركيز على الكود الأساسي.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة النسخ المتماثلة
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Replit.
ماذا تعني استضافة Replit لتطبيق أو موقع Node.js؟
يعني ذلك نشر تطبيق أو موقع Node.js الذي أنشأته في Replit على خادم إنتاج يمكن للمستخدمين الحقيقيين الوصول إليه. هذا مهم لأن Replit أداة رائعة للبناء، لكن استضافة الإنتاج تمنحك تحكمًا كاملًا في وقت التشغيل والنطاقات وسلوك النشر.
ما الفرق بين استضافة Replit واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وبيئة تشغيل Node.js، وتحديثات الأمان، ومعالجة العمليات بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتتم إدارة بيئة التشغيل والبنية التحتية نيابةً عنك، مما يتيح لك نشر التطبيق دون الحاجة إلى إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص لاستضافة Replit؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر التحديث من الفرع الذي ترغب بتشغيله. يمكن نشر التحديثات من GitHub دون جعل المستودع عامًا.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة Replit؟
إذا تجاوز تطبيقك حدود خطتك، فقد يتم تقييده بموارد محدودة إلى حين الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على حالات زيادة حجم البيانات؛ فالقيد الرئيسي هو السعة المشمولة في خطتك.
كيف يمكنني نقل مشروع Replit إلى Hostinger من جهاز محلي أو من مضيف آخر؟
ارفع تطبيقك إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشره. إذا كنت تنقل التطبيق من جهاز محلي أو من مضيف آخر، فتأكد من تطابق إصدار Node ومتغيرات البيئة وأمر التشغيل مع التطبيق قبل تحويل حركة المرور.