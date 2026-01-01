استضافة ريمكس

ارفع مشروع Remix الخاص بك إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشر الفرع الذي تريده. إذا كنت تنقل المشروع من مضيف آخر، فاحتفظ بشفرة التطبيق ومتغيرات البيئة، ثم وجّه حركة المرور إلى النشر الجديد بعد الاختبار.