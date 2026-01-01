استضافة ريمكس
انشر تطبيقات Remix بشكل أسرع على Hostinger
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار شهرية بسيطة، بدون رسوم خفية
استضف تطبيق Remix الخاص بك بثقة على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. جرّبه بدون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
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خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
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MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
استضافة ريمكس مصممة للسرعة
انشر تطبيق Remix الخاص بك على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. ارفع الكود، وستعمل مساراتك ومحملاتك وإجراءاتك في بيئة خادم جاهزة مصممة خصيصًا لتطبيقات الويب المتكاملة. يبقى مشروعك على بنية تحتية مُدارة تضمن استمرارية التشغيل ومساحة كافية لتلبية احتياجات حركة مرور الإنتاج. هذا يعني وقتًا أقل في صيانة الخادم ووقتًا أطول في تطوير ميزات تُفيد المستخدمين.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة الريمكس
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة ريمكس.
ما هي خدمة استضافة ريمكس، ولماذا أحتاجها؟
تعني استضافة Remix نشر تطبيق Remix على بيئة Node.js قادرة على تشغيل كود الخادم الخاص به واستقبال حركة مرور حقيقية. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن Remix يحتاج إلى بيئة تشغيل تدعم معالجة الطلبات بشكل كامل، وليس مجرد استضافة ملفات ثابتة.
ما الفرق بين استضافة Remix واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Remix، فنحن نتولى إعداد وقت التشغيل والخادم نيابةً عنك، مما يتيح لك نشر التطبيق دون الحاجة إلى صيانة الجهاز.
هل يمكنني نشر تطبيق Remix من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكن لعمليات الدفع المستقبلية أن تُفعّل عمليات بناء جديدة بنفس الطريقة التي تُفعّل بها في المستودعات العامة.
ماذا يحدث إذا حصل تطبيق Remix الخاص بي على حركة مرور أكثر مما تتضمنه الخطة؟
لا توجد رسوم إضافية غير متوقعة. إذا تجاوز استخدام تطبيقك حدود الخطة المشمولة، فستحتاج إلى الترقية إلى خطة أعلى أو تعديل الاستخدام لضمان استمرار تشغيل الخدمة ضمن الموارد المخصصة لها.
كيف أنقل تطبيق Remix الخاص بي من بيئة التطوير المحلية أو من مضيف آخر إلى Hostinger؟
ارفع مشروع Remix الخاص بك إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشر الفرع الذي تريده. إذا كنت تنقل المشروع من مضيف آخر، فاحتفظ بشفرة التطبيق ومتغيرات البيئة، ثم وجّه حركة المرور إلى النشر الجديد بعد الاختبار.