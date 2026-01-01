استضافة React Router

استضافة موجه React
انشر تطبيقات React Router في دقائق، وليس ساعات
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة لاستضافة React Router
استضف تطبيق React Router الخاص بك على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. انشر التطبيق بثقة، وإذا لم يكن مناسبًا لك، فإن ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا يغطي جميع احتياجاتك.
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5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
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100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
تطبيقات React Router التي تحافظ على سرعتها
انشر تطبيق React Router الخاص بك بإعدادات تتناسب مع طريقة عملك الحالية. ارفع الكود إلى استضافة Node.js وشغّل مساراتك، ومحمّلاتك، ومنطق الخادم دون أي إعدادات إضافية، مما يُسهّل عملية الانتقال من التطوير المحلي إلى الإنتاج بسلاسة. يبقى تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة للتعامل مع حركة البيانات وضمان استمرارية الاتصال بالإنترنت. هذا يُقلل من مهام النشر التي عليك إدارتها، ويُتيح لك المزيد من الوقت للتركيز على واجهة المستخدم، وتدفق البيانات، وتطوير المنتج.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة موجه React
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة موجه React.
ما هي خدمة استضافة React Router؟
تعني استضافة React Router نشر تطبيق React الذي يستخدم React Router ليتمكن من العمل في بيئة الإنتاج وخدمة المستخدمين الحقيقيين. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن توجيه جانب العميل يتطلب مضيفًا جاهزًا لـ Node.js قادرًا على عرض التطبيق بشكل صحيح عند تحميل عناوين URL المباشرة وتحديثها.
كيف تختلف استضافة React Router عن استضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node، وإعدادات العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع استضافة Hostinger Node.js، فتُدار أعمال الخادم نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق بدلاً من صيانة الجهاز.
هل يمكنني نشر تطبيق React Router من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكن سحب التحديثات من GitHub دون جعل المستودع عامًا.
هل توجد حدود لحركة البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة React Router؟
نعم، تتضمن خطط الاستضافة حدودًا محددة للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا توجد رسوم إضافية مفاجئة في حال زيادة حركة البيانات بشكل مفاجئ، ولكن الاستخدام المرتفع المستمر قد يتطلب خطة أعلى.
كيف يمكنني نقل تطبيق React Router الخاص بي من بيئة التطوير المحلية إلى خادم آخر؟
ارفع التطبيق إلى GitHub أو استورد مستودعك الحالي، ثم اربطه بـ Hostinger وانشره. إذا كنت تنقل التطبيق من مضيف آخر، فوجه إعدادات البناء والتشغيل إلى تطبيق Node.js الحالي، وتحقق من متغيرات البيئة قبل النشر.