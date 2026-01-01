react hosting

ادفع التطبيق إلى GitHub، اربط المستودع في Hostinger، وانشر الفرع الذي تريده. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، فيمكنك توجيه التطبيق إلى نفس قاعدة التعليمات البرمجية وتحديث أي متغيرات بيئة أو إعدادات بناء أثناء الإعداد.