React hosting
قم بنشر تطبيقات React في بيئة الإنتاج باستخدام استضافة Node.js.
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
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سعر شهري بسيط، وبدون أي رسوم خفية.
استضف تطبيقات React الخاصة بك بكل ثقة على بنية تحتية موثوقة ومصممة خصيصاً لبيئات الإنتاج. جربها الآن بدون أي مخاطر مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يوماً.
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5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
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بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
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شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
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تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
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نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
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خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
مصممة لتتوافق مع الطريقة التي تتوسع بها تطبيقات React.
انشر تطبيق React الخاص بك بإعداد يحافظ على بساطة المسار من الكود إلى الإنتاج. ادفع مشروعك إلى استضافة Node.js من Hostinger، واستعمل الواجهة الأمامية لتطبيقك في بيئة جاهزة لبنيات JavaScript الحديثة وسلوك التطبيق الديناميكي. يبقى تطبيقك متصلاً بالإنترنت على بنية تحتية مُدارة مصممة لأداء ثابت ووقت تشغيل موثوق. يمنحك ذلك مهام نشر أقل، ومساحة أكبر للتوسع عند زيادة الاستخدام، ووقتًا أطول للتركيز على الواجهة والميزات التي يراها المستخدمون بالفعل.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة React
احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول خدمات استضافة React.
ما هي استضافة React؟
تُعد استضافة React بيئة إنتاجية مخصصة للتطبيقات المبنية باستخدام React، مما يتيح نشرها، تقديم خدماتها، ووصول المستخدمين إليها. وتكمن أهميتها في أن تطبيقك يحتاج إلى بيئة تشغيل، معالجة لعمليات البناء، ونقطة اتصال عامة ومستقرة، وليس مجرد ملفات ثابتة مخزنة على جهاز كمبيوتر محمول.
كيف تختلف استضافة React عن استضافة VPS العادية؟
باستخدام خادم VPS، تدير أنت الخادم وإصدار Node.js ومدير العمليات والتحديثات والأمان بنفسك. مع استضافة Node.js من Hostinger، يتم التعامل مع مهام الخادم هذه نيابة عنك، مما يقلل من الإعداد والصيانة لتطبيق React الخاص بك.
هل يمكنني نشر تطبيق React من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم قم بالنشر من الفرع الذي تريده. يمكنك الإبقاء على المستودع خاصاً مع الاستفادة من سير العمل المعتاد "الدفع للنشر".
هل توجد حدود لحركة البيانات أو رسوم تجاوز الاستخدام لاستضافة React؟
هناك حدود معينة لكل باقة، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فستحتاج إلى الانتقال إلى باقة أكبر أو اختيار إعدادات أكثر ملاءمة. نحن لا نفرض أي رسوم إضافية مفاجئة عند حدوث طفرات مفاجئة وعادية في حركة المرور، ولكن يجب أن يتوافق الاستخدام المستمر للموارد مع حدود الباقة التي اخترتها.
كيف أرحل تطبيق React الخاص بي من المحلي أو مضيف آخر إلى Hostinger؟
ادفع التطبيق إلى GitHub، اربط المستودع في Hostinger، وانشر الفرع الذي تريده. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، فيمكنك توجيه التطبيق إلى نفس قاعدة التعليمات البرمجية وتحديث أي متغيرات بيئة أو إعدادات بناء أثناء الإعداد.