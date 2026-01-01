استضافة برياكت
انشر تطبيقات Preact بسرعة على Hostinger
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار شهرية بسيطة، بدون رسوم خفية
استضف تطبيق Preact الخاص بك على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، مما يتيح لك النشر بثقة تامة.
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مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
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بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
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غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
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استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
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الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
صُممت لتتوافق مع طريقة توسع Preact
انشر تطبيق Preact الخاص بك على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. ما عليك سوى رفع الكود، وسيتولى نظام التشغيل إدارة التطبيق، بحيث يتم تحميل صفحاتك ومكوناتك بالطريقة التي صممتها بها، مع مسار سلس من التطوير المحلي إلى الإنتاج. يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استقرارها مع ازدياد حجم الزيارات. هذا يمنحك راحة بال أكبر فيما يتعلق بالنشر، وموثوقية أفضل في الاستخدام اليومي، ووقتًا أطول للتركيز على إطلاق الميزات بدلًا من صيانة الخادم.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Preact
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Preact.
ما هي خدمة استضافة Preact، ولماذا هي مهمة؟
تعني استضافة Preact نشر تطبيق Preact في بيئة إنتاجية قادرة على تشغيل نسخة Node.js الخاصة بك وتقديمها للمستخدمين. وهذا أمر بالغ الأهمية لأنك تحتاج إلى بيئة تشغيل مستقرة، وسير عمل نشر فعال، ومسار قابل للتوسع بمجرد أن يغادر التطبيق جهازك المحلي.
ما الفرق بين استضافة Preact واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة الخادم، وإصدار Node.js، والتحديثات، ومدير العمليات، والأمان بنفسك. أما مع استضافة Hostinger لـ Node.js، فتُدار مهام البنية التحتية هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على تطبيق Preact بدلاً من صيانة الخادم.
هل يمكنني نشر تطبيق Preact من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر الفرع الذي تريده. يمكنك سحب التحديثات من المستودع تمامًا كما تفعل مع أي مشروع عام.
هل هناك حد أقصى لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة Preact؟
خطتك الحالية محدودة الموارد، وإذا تجاوز استخدام تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على حالات زيادة حركة البيانات الطبيعية، ولكن الاستخدام المستمر الذي يتجاوز حدود خطتك يتطلب ترقية.
كيف أنقل تطبيق Preact الخاص بي من بيئة التطوير المحلية إلى خادم آخر؟
ارفع تطبيقك إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشر الإصدار. إذا كنت تنقل التطبيق من مضيف آخر، فقم بتحديث متغيرات البيئة وإعدادات النطاق، ثم تحقق من التطبيق في بيئة الإنتاج.