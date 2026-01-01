صُممت لتتوافق مع طريقة توسع Preact

انشر تطبيق Preact الخاص بك على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. ما عليك سوى رفع الكود، وسيتولى نظام التشغيل إدارة التطبيق، بحيث يتم تحميل صفحاتك ومكوناتك بالطريقة التي صممتها بها، مع مسار سلس من التطوير المحلي إلى الإنتاج. يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استقرارها مع ازدياد حجم الزيارات. هذا يمنحك راحة بال أكبر فيما يتعلق بالنشر، وموثوقية أفضل في الاستخدام اليومي، ووقتًا أطول للتركيز على إطلاق الميزات بدلًا من صيانة الخادم.