استضافة الطرود

يتم بناء شحن الطرود بشكل أسرع

انقل الكود الذي تُجمّعه باستخدام Parcel من بيئة التطوير المحلية إلى بيئة الإنتاج المباشر دون تغيير سير عملك. توفر استضافة Node.js من Hostinger لتطبيقك مسارًا سلسًا للإنتاج، مما يُمكّنك من نشر مشروعك الذي أنشأته بإعدادات أقل وخطوات نشر أقل. بمجرد أن يصبح تطبيقك مُتاحًا على الإنترنت، فإنه يعمل على بنية تحتية مُدارة مُصممة خصيصًا لأحمال عمل Node.js، مع ضمان استمرارية التشغيل وقابلية التوسع مع نمو حركة البيانات. ستُقلل من الوقت المُستغرق في صيانة الخادم وتُركز أكثر على تحسين الكود والميزات الأساسية.