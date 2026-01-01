استضافة الطرود
انشر التطبيقات المبنية باستخدام Parcel بشكل أسرع على Hostinger
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
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استضف تطبيقاتك المبنية باستخدام Parcel بثقة على استضافة Node.js موثوقة. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها دون أي مخاطرة.
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مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
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احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
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الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
يتم بناء شحن الطرود بشكل أسرع
انقل الكود الذي تُجمّعه باستخدام Parcel من بيئة التطوير المحلية إلى بيئة الإنتاج المباشر دون تغيير سير عملك. توفر استضافة Node.js من Hostinger لتطبيقك مسارًا سلسًا للإنتاج، مما يُمكّنك من نشر مشروعك الذي أنشأته بإعدادات أقل وخطوات نشر أقل. بمجرد أن يصبح تطبيقك مُتاحًا على الإنترنت، فإنه يعمل على بنية تحتية مُدارة مُصممة خصيصًا لأحمال عمل Node.js، مع ضمان استمرارية التشغيل وقابلية التوسع مع نمو حركة البيانات. ستُقلل من الوقت المُستغرق في صيانة الخادم وتُركز أكثر على تحسين الكود والميزات الأساسية.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة الطرود
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة الطرود.
ما هي خدمة استضافة الطرود ولماذا أحتاجها؟
تعني استضافة Parcel نشر تطبيق أو موقع Node.js الذي أنشأته باستخدام Parcel على خادم مباشر ليتمكن المستخدمون من الوصول إليه. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن مشروعك يحتاج إلى بيئة تشغيل، وإدارة عمليات، وإمكانية الوصول إلى الشبكة خارج جهازك المحلي.
كيف تختلف استضافة الطرود عن استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة الخادم وتحديثات نظام التشغيل وإصدار Node وإعدادات النشر بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js لدينا، فتتم إدارة البيئة نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق بدلاً من صيانة الخادم.
هل يمكنني نشر مشروع Parcel من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. بعد ذلك، يمكنك سحب التحديثات من Git تمامًا كما تفعل مع المستودع العام.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة الطرود؟
تتضمن الخطط حدودًا محددة للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية بدلاً من دفع رسوم إضافية غير متوقعة. إذا أصبح حجم الزيارات مستمرًا أو كثيفًا للموارد، فمن الأفضل الانتقال إلى خطة أكبر قبل أن ينخفض الأداء.
كيف يمكنني نقل تطبيق Parcel الخاص بي من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
ارفع مشروعك إلى GitHub أو حمّله من بيئتك المحلية، ثم اربط المستودع وحدد أوامر البناء والتشغيل. إذا كنت تنقل المشروع من خادم آخر، فاحتفظ بنفس إصدار Node.js ومتغيرات البيئة لتسهيل عملية الإعداد.