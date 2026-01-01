استضافة Nuxt
انشر تطبيقات Nuxt في دقائق، وليس ساعات
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار استضافة Nuxt بسيطة، بدون رسوم خفية.
استضف تطبيق Nuxt الخاص بك بثقة على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها دون أي مخاطرة.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
مصمم ليتناسب مع طريقة توسع Nuxt
انشر تطبيق Nuxt الخاص بك على استضافة Node.js من Hostinger دون أي إعدادات إضافية. ما عليك سوى رفع الكود، وسيعمل مشروعك في بيئة Node.js تدعم العرض من جانب الخادم، وتوجيهات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وسير العمل الذي تتوقعه بنيتك التحتية. يظل تطبيقك سهل الإدارة مع ازدياد حجم الزيارات، بفضل وقت التشغيل الكافي والموارد اللازمة للتعامل مع الاستخدام الفعلي. هذا يمنحك مسارًا مباشرًا من التطوير إلى الإنتاج، مع تقليل الوقت المُستغرق في صيانة الخادم.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Nuxt
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Nuxt.
ما هي خدمة استضافة Nuxt، ولماذا أحتاجها؟
تُعدّ استضافة Nuxt بيئة إنتاجية لتشغيل تطبيقات Nuxt، بما في ذلك بيئة تشغيل Node.js وإعدادات النشر اللازمة لها. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن استضافة الملفات الثابتة وحدها لا تغطي عمليات العرض من جانب الخادم، أو مسارات واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو غيرها من ميزات الخادم التي قد يستخدمها تطبيق Nuxt الخاص بك.
ما الفرق بين استضافة Nuxt واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة التقليدية، تتولى إدارة الخادم وتحديثات نظام التشغيل وإصدار Node.js ومدير العمليات والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Nuxt، فتُدار طبقة البنية التحتية هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك نشر التطبيق وتشغيله دون الحاجة إلى صيانة بنية خادم كاملة.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص باستخدام استضافة Nuxt؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، واختر الفرع الذي تريد نشره. بعد ذلك، يمكنك نشر التحديثات من خلال عمليات الدفع الجديدة تمامًا كما هو الحال مع المستودع العام.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة Nuxt؟
يُحدَّد حجم البيانات المسموح به بموارد خطتك، لذا إذا تجاوز حجم استخدام تطبيق Nuxt الخاص بك هذه الموارد، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام العادي، ولكن قد يتطلب الاستخدام المكثف والمستمر لحجم بيانات كبير خطةً أكبر.
كيف يمكنني نقل تطبيق Nuxt من مضيف آخر أو من بيئة التطوير المحلية؟
يمكنك نقل تطبيق Nuxt عن طريق رفع المشروع إلى GitHub، وربط المستودع، ونشره على Hostinger. إذا كان لديك تطبيق منشور بالفعل في مكان آخر، فقم بتوجيه نفس قاعدة التعليمات البرمجية إلى هنا، وقم بتحديث أي متغيرات بيئية أو إعدادات بناء حسب الحاجة.