صُممت لتتوافق تماماً مع طريقة توسع ونمو Next.js

قم بنشر تطبيق Next.js الخاص بك دون عناء إعداد الخادم. ما عليك سوى رفع كود المشروع، وتتكفل استضافة Node.js من Hostinger بعمليات البناء، وبيئة التشغيل، والتوجيه لضمان عمل ميزات SSR، وISR، وAPI routes تماماً كما هو متوقع. كما يعمل مشروعك على بنية تحتية صُممت لتقديم أداء مستقر ومعدل تشغيل موثوق، مع مرونة كاملة لاستيعاب نمو حركة المرور بمرور الوقت. يوفر لك هذا مساراً أكثر بساطة للوصول إلى بيئة الإنتاج، ويوفر وقتك المخصص لمهام إدارة العمليات.