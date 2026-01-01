استضافة Nextjs

قم بنشر تطبيقات Next.js في غضون دقائق، وليس ساعات

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
احصل على العرض
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة nextjs

باقات استضافة Next.js بسعر شهري واحد وواضح

استضف تطبيق Next.js الخاص بك بكل ثقة على بنية تحتية قوية وموثوقة مصممة خصيصاً لبيئة الإنتاج. جرب خدمة خالية من المخاطر مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يوماً.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للباقة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في باقتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

صُممت لتتوافق تماماً مع طريقة توسع ونمو Next.js

قم بنشر تطبيق Next.js الخاص بك دون عناء إعداد الخادم. ما عليك سوى رفع كود المشروع، وتتكفل استضافة Node.js من Hostinger بعمليات البناء، وبيئة التشغيل، والتوجيه لضمان عمل ميزات SSR، وISR، وAPI routes تماماً كما هو متوقع. كما يعمل مشروعك على بنية تحتية صُممت لتقديم أداء مستقر ومعدل تشغيل موثوق، مع مرونة كاملة لاستيعاب نمو حركة المرور بمرور الوقت. يوفر لك هذا مساراً أكثر بساطة للوصول إلى بيئة الإنتاج، ويوفر وقتك المخصص لمهام إدارة العمليات.
استضافة nextjs

أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.

1. قم بتوصيل مشروعك

1. قم بتوصيل مشروعك

اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.

3. الإدارة والتوسع

3. الإدارة والتوسع

انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.

عرض الباقات

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Nextjs

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة الشائعة حول خدمات استضافة Next.js من Hosting.
استضافة Next.js hosting هي بيئة إنتاجية متكاملة مخصصة لتشغيل تطبيقات Next.js، حيث توفر بيئة تشغيل Node.js runtime، وعمليات البناء المتقدمة، بالإضافة إلى دعم الميزات البرمجية من جانب الخادم التي يحتاجها تطبيقك. تكمن أهمية هذه الاستضافة في أن مشاريع Next.js تعتمد بشكل كبير على توليد الصفحات على الخادم (SSR)، ومسارات واجهات برمجة التطبيقات (API routes)، والعرض الديناميكي للمحتوى، وهي ميزات متطورة لا يمكن للاستضافات الاستاتيكية التقليدية دعمها بمفردها.
مع استضافة VPS، تقع على عاتقك مسؤولية إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، وإدارة العمليات، وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى إعدادات النشر بمفردك. أما مع استضافة Node.js hosting الخاصة بنا، فإننا نتولى إدارة كافة مهام الخادم هذه نيابة عنك، مما يتيح لك نشر تطبيق Next.js الخاص بك دون الحاجة إلى صيانة البنية التحتية للخادم.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكنك سحب التحديثات من Git تمامًا كما تفعل مع المستودع العام.
نعم، تتضمن الباقات حدوداً معينة للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود فقد تحتاج إلى ترقية باقتك. نحن لا نفرض أي رسوم إضافية مفاجئة بسبب الارتفاعات المؤقتة والطبيعية في حركة المرور، ولكن الاستخدام المستمر الذي يتجاوز سعة باقتك الحالية قد يتطلب الانتقال إلى فئة أعلى.
ارفع تطبيقك إلى مستودع Git، وقم بربطه بـ Hostinger، ثم انشر الفرع الذي ترغب بتشغيله في بيئة الإنتاج. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، يمكنك توجيه دومينك بعد النشر وترحيل متغيرات البيئة وإعدادات البناء حسب الحاجة.

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