استضافة Nextjs
قم بنشر تطبيقات Next.js في غضون دقائق، وليس ساعات
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
باقات استضافة Next.js بسعر شهري واحد وواضح
استضف تطبيق Next.js الخاص بك بكل ثقة على بنية تحتية قوية وموثوقة مصممة خصيصاً لبيئة الإنتاج. جرب خدمة خالية من المخاطر مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يوماً.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
صُممت لتتوافق تماماً مع طريقة توسع ونمو Next.js
قم بنشر تطبيق Next.js الخاص بك دون عناء إعداد الخادم. ما عليك سوى رفع كود المشروع، وتتكفل استضافة Node.js من Hostinger بعمليات البناء، وبيئة التشغيل، والتوجيه لضمان عمل ميزات SSR، وISR، وAPI routes تماماً كما هو متوقع. كما يعمل مشروعك على بنية تحتية صُممت لتقديم أداء مستقر ومعدل تشغيل موثوق، مع مرونة كاملة لاستيعاب نمو حركة المرور بمرور الوقت. يوفر لك هذا مساراً أكثر بساطة للوصول إلى بيئة الإنتاج، ويوفر وقتك المخصص لمهام إدارة العمليات.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Nextjs
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة الشائعة حول خدمات استضافة Next.js من Hosting.
ما هي استضافة Next.js؟
استضافة Next.js hosting هي بيئة إنتاجية متكاملة مخصصة لتشغيل تطبيقات Next.js، حيث توفر بيئة تشغيل Node.js runtime، وعمليات البناء المتقدمة، بالإضافة إلى دعم الميزات البرمجية من جانب الخادم التي يحتاجها تطبيقك. تكمن أهمية هذه الاستضافة في أن مشاريع Next.js تعتمد بشكل كبير على توليد الصفحات على الخادم (SSR)، ومسارات واجهات برمجة التطبيقات (API routes)، والعرض الديناميكي للمحتوى، وهي ميزات متطورة لا يمكن للاستضافات الاستاتيكية التقليدية دعمها بمفردها.
ما الفرق بين استضافة Next.js واستضافة VPS العادية؟
مع استضافة VPS، تقع على عاتقك مسؤولية إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، وإدارة العمليات، وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى إعدادات النشر بمفردك. أما مع استضافة Node.js hosting الخاصة بنا، فإننا نتولى إدارة كافة مهام الخادم هذه نيابة عنك، مما يتيح لك نشر تطبيق Next.js الخاص بك دون الحاجة إلى صيانة البنية التحتية للخادم.
هل يمكنني نشر تطبيق Next.js من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكنك سحب التحديثات من Git تمامًا كما تفعل مع المستودع العام.
هل توجد حدود على حركة المرور أو رسوم إضافية مفاجئة على استضافة Next.js؟
نعم، تتضمن الباقات حدوداً معينة للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود فقد تحتاج إلى ترقية باقتك. نحن لا نفرض أي رسوم إضافية مفاجئة بسبب الارتفاعات المؤقتة والطبيعية في حركة المرور، ولكن الاستخدام المستمر الذي يتجاوز سعة باقتك الحالية قد يتطلب الانتقال إلى فئة أعلى.
كيف يمكنني نقل تطبيق Next.js الخاص بي من بيئة التطوير المحلية أو من مستضيف آخر؟
ارفع تطبيقك إلى مستودع Git، وقم بربطه بـ Hostinger، ثم انشر الفرع الذي ترغب بتشغيله في بيئة الإنتاج. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، يمكنك توجيه دومينك بعد النشر وترحيل متغيرات البيئة وإعدادات البناء حسب الحاجة.