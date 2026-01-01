استضافة Nestjs
انشر تطبيقات NestJS في دقائق، وليس ساعات
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
سعر واحد بسيط، بدون رسوم خفية
استضف تطبيقات NestJS الخاصة بك بثقة على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. جرّبها بدون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
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خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
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احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
استضافة جاهزة للإنتاج لـ NestJS
انشر تطبيق NestJS الخاص بك بإعدادات تتناسب مع طريقة بناء ونشر مشاريع Node.js. ما عليك سوى رفع الكود، وسيتولى Hostinger إدارة وقت التشغيل، لتكون المتحكمات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات جاهزة للعمل دون الحاجة إلى إعدادات خادم إضافية. يبقى مشروعك على بنية تحتية مصممة لضمان الموثوقية، مع قدرة استيعابية كافية لاستيعاب حجم البيانات المتزايد. هذا يوفر عليك الوقت المُستغرق في الصيانة، ويُتيح لك المزيد من الوقت لتطوير تطبيقك.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Nestjs
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Nestjs.
ما هي خدمة استضافة NestJS ولماذا أحتاجها؟
تُعدّ استضافة NestJS البيئة التي تُنشر وتُشغّل فيها تطبيق NestJS الخاص بك، مما يُمكّنه من استقبال حركة مرور حقيقية عبر الإنترنت. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية لأن تطبيقك يحتاج إلى بيئة تشغيل Node.js مُدارة، ومعالجة للعمليات، وموارد كافية لضمان استمرارية عمله بعد النشر.
ما الفرق بين استضافة NestJS واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة الخادم، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة NestJS، فنحن نتولى هذه الأمور نيابةً عنك، مما يتيح لك نشر التطبيق دون الحاجة إلى إعداد بنية الخادم بالكامل.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص على استضافة NestJS؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم حدد الفرع الذي ترغب في نشره. بعد ذلك، يمكنك نشر التحديثات من خلال عمليات الدفع الجديدة تمامًا كما هو الحال مع المستودع العام.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية على استضافة NestJS؟
تتضمن الخطط حدودًا للموارد، لذا إذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية لتجنب دفع رسوم إضافية غير متوقعة. في حال حدوث زيادة مفاجئة في حركة البيانات، فإن القيد الرئيسي هو سعة وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وسعة التطبيق في خطتك.
كيف يمكنني نقل تطبيق NestJS من مضيف آخر أو من جهازي المحلي؟
ارفع مشروع NestJS الخاص بك إلى GitHub أو استورد المستودع الحالي، ثم اربطه بـ Hostinger وحدد أمر التشغيل ومتغيرات البيئة. إذا كنت تنقل المشروع من مضيف آخر، فانسخ إعدادات التكوين وقاعدة البيانات أولاً، ثم انشر نفس قاعدة التعليمات البرمجية هنا.