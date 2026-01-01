استضافة Nestjs

ارفع مشروع NestJS الخاص بك إلى GitHub أو استورد المستودع الحالي، ثم اربطه بـ Hostinger وحدد أمر التشغيل ومتغيرات البيئة. إذا كنت تنقل المشروع من مضيف آخر، فانسخ إعدادات التكوين وقاعدة البيانات أولاً، ثم انشر نفس قاعدة التعليمات البرمجية هنا.