استضافة رائعة
انشر التطبيقات المبنية باستخدام Lovable في دقائق
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة، بدون رسوم خفية
انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام Lovable على بنية تحتية موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتتمكن من تجربتها بثقة.
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MAD25.99/الشهر
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احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
من تصميم رائع إلى تطبيق مباشر
انقل تطبيقك الذي أنشأته في Lovable إلى بيئة الإنتاج مباشرةً دون أي إعدادات إضافية. توفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا من النموذج الأولي إلى الموقع الإلكتروني الفعلي، مما يتيح لك نشر التعليمات البرمجية وتشغيل مشروعك بأقل قدر من التعقيدات. بعد النشر، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان الموثوقية والأداء المستقر. هذا يعني قضاء وقت أقل في صيانة الخوادم، ووقتًا أطول في تقديم ميزات يعتمد عليها المستخدمون.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
أسئلة وأجوبة حول استضافة المواقع الرائعة
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Lovable.
ما هي خدمة الاستضافة المحبوبة، ولماذا أحتاجها لتطبيق محبوب؟
تعني خدمة الاستضافة من Lovable نشر تطبيق Node.js الذي أنشأته باستخدام Lovable على خادم مباشر حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه. وهذا مهم لأن Lovable مخصصة لبناء التطبيق، بينما توفر خدمة الاستضافة بيئة التشغيل، ووقت التشغيل، وإمكانية الوصول العام التي يحتاجها تطبيقك في بيئة الإنتاج.
كيف تختلف استضافة تطبيق Lovable عن استضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وبيئة تشغيل Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق الذي طورته في Lovable بدلاً من صيانة الخادم.
هل يمكنني نشر مشروع Lovable من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر الفرع الذي تريده. بعد ذلك، ستُضاف التحديثات من هذا المستودع إلى عملية النشر دون نشر الكود للعامة.
هل تتضمن خدمة الاستضافة المحبوبة حدودًا لحركة البيانات أو رسومًا إضافية؟
نعم، لكل باقة حدود استخدام، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مخفية في حال حدوث زيادات مفاجئة في حركة البيانات، ولكن يُنصح باختيار باقة تناسب استخدامك المتوقع.
كيف يمكنني نقل تطبيق Lovable من بيئة التطوير المحلية أو من مضيف آخر إلى Hostinger؟
ارفع تطبيق Lovable الخاص بك إلى GitHub، وقم بربط المستودع في Hostinger، ثم انشره. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، يمكنك عادةً إعادة استخدام نفس قاعدة التعليمات البرمجية ومتغيرات البيئة، مما يجعل عملية الإعداد سهلة وسلسة.