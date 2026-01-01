إذا كان تطبيقك موجوداً في Git أو على استضافة أخرى، فقم برفعه إلى GitHub، واربط المستودع، ثم انشره على Hostinger. إذا كنت تبدأ من كود محلي، فقم برفعه إلى مستودع أولاً، ثم استخدم نفس مسار النشر مع تغييرات طفيفة.