استضافة Google Antigravity
انشر التطبيقات المبنية باستخدام Google Antigravity بشكل أسرع
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
سعر واحد بسيط لاستضافة Google Antigravity
انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام Google Antigravity على استضافة Node.js موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها بثقة.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
أنجز أعمالك بشكل أسرع باستخدام سير عمل Google Antigravity
انقل ما تبنيه في Google Antigravity إلى بيئة الإنتاج على استضافة Node.js دون الحاجة إلى إعادة تصميم بنيتك التحتية. ما عليك سوى رفع الكود، وسيتولى Hostinger إعداد بيئة التشغيل لضمان بدء تشغيل تطبيقك بسلاسة وأدائه كما هو متوقع. بمجرد إطلاقه، يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استمرارية التشغيل وقابلية التوسع. هذا يوفر لك مسار نشر أبسط ووقتًا أقل في صيانة الخوادم.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Google Antigravity
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Google Antigravity.
ما هي خدمة استضافة Google antigravity، ولماذا أحتاجها؟
تعني استضافة Google Antigravity نشر التطبيقات أو المواقع Node.js التي تبنيها باستخدام Google Antigravity في بيئة خادم مباشر. وهي مهمة لأن مشروعك يحتاج إلى بيئة تشغيل (runtime)، وشبكة، ووقت تشغيل (uptime) خارج جهازك المحلي قبل أن يتمكن أي شخص آخر من استخدامه.
كيف تختلف خدمة استضافة Google Antigravity عن خدمة استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة VPS العادية؟
مع الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تتولى بنفسك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فيتم التعامل مع مهام الخادم هذه نيابة عنك، لتتمكن من التركيز على التطبيق الذي بنيته باستخدام Google Antigravity بدلاً من إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص لمشروع Google Antigravity؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح حق الوصول إلى المستودع الخاص، ثم ابدأ النشر من الفرع الذي ترغب فيه. يمكنك الإبقاء على خصوصية المستودع مع الاستمرار في استخدام عمليات النشر المعتمدة على الدفع.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة Google Antigravity؟
تحتوي كل باقة على حدود للموارد، لذا إذا نما تطبيقك ليتجاوزها، فقد تحتاج إلى الترقية إلى باقة أكبر. نحن لا نفرض رسوم تجاوز مفاجئة مقابل ارتفاع حركة المرور العادي، ولكن الاستخدام المستمر الذي يتجاوز سعة باقتك قد يتطلب الانتقال إلى مستوى أعلى.
كيف يمكنني نقل مشروع Google Antigravity من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
إذا كان تطبيقك موجوداً في Git أو على استضافة أخرى، فقم برفعه إلى GitHub، واربط المستودع، ثم انشره على Hostinger. إذا كنت تبدأ من كود محلي، فقم برفعه إلى مستودع أولاً، ثم استخدم نفس مسار النشر مع تغييرات طفيفة.