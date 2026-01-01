من استوديو جوجل للذكاء الاصطناعي إلى تطبيق مباشر بسرعة

انقل تطبيقاتك ونماذجك الأولية التي تُنشئها في Google AI Studio من بيئة الاختبار المحلية إلى بيئة Node.js حقيقية دون تغيير سير عملك. ارفع الكود، وسيتولى Hostinger تشغيله ونشره، ليصبح مشروعك جاهزًا لخدمة المستخدمين الحقيقيين بأقل قدر من الإعدادات. بمجرد إطلاقه، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استمرارية التشغيل وقابلية التوسع مع ازدياد حركة المرور. ستوفر وقتًا ثمينًا في صيانة الخوادم، وتُكرّس المزيد من الوقت لتحسين الميزات التي يعتمد عليها تطبيقك.