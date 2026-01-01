استضافة استوديو جوجل للذكاء الاصطناعي
انشر التطبيقات المبنية باستخدام Google AI Studio في دقائق
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة لاستضافة Google AI Studio
استضف التطبيقات التي تُنشئها باستخدام Google AI Studio على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتتمكن من تجربتها بثقة.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
من استوديو جوجل للذكاء الاصطناعي إلى تطبيق مباشر بسرعة
انقل تطبيقاتك ونماذجك الأولية التي تُنشئها في Google AI Studio من بيئة الاختبار المحلية إلى بيئة Node.js حقيقية دون تغيير سير عملك. ارفع الكود، وسيتولى Hostinger تشغيله ونشره، ليصبح مشروعك جاهزًا لخدمة المستخدمين الحقيقيين بأقل قدر من الإعدادات. بمجرد إطلاقه، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استمرارية التشغيل وقابلية التوسع مع ازدياد حركة المرور. ستوفر وقتًا ثمينًا في صيانة الخوادم، وتُكرّس المزيد من الوقت لتحسين الميزات التي يعتمد عليها تطبيقك.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة استوديو جوجل للذكاء الاصطناعي
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة استوديوهات جوجل للذكاء الاصطناعي.
ماذا تعني استضافة Google AI Studio لتطبيق Node.js تم بناؤه باستخدامها؟
يعني ذلك نشر تطبيق أو موقع Node.js الذي أنشأته باستخدام Google AI Studio على خادم مباشر ليتمكن المستخدمون من الوصول إليه. Google AI Studio هي أداة تطوير، وليست خدمة تستضيفها مباشرةً.
كيف تختلف استضافة استوديو جوجل للذكاء الاصطناعي عن استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة العادية؟
مع خدمة استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS)، يمكنك إدارة الخادم وتحديثات نظام التشغيل وإصدار Node.js ومدير العمليات والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار هذه المهام نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق الذي قمت بتطويره.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص مع مشروع Google AI Studio الخاص بي؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكن نشر التحديثات من Git بنفس طريقة نشرها من مستودع عام.
هل توجد حدود لحركة البيانات أو رسوم إضافية للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Google AI Studio؟
تتضمن الخطط حدودًا محددة للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد يتباطأ أو يحتاج إلى خطة أعلى. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام الزائد في حالات الذروة العادية؛ إذا كنت بحاجة إلى سعة أكبر، يمكنك ترقية خطتك.
كيف يمكنني نقل تطبيق Google AI Studio من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
ارفع التطبيق إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشر الفرع الذي تريده. إذا كان التطبيق يعمل بالفعل في مكان آخر، يمكنك توجيه نفس قاعدة التعليمات البرمجية إلى هنا مع إجراء تغييرات طفيفة، طالما أنها تتوافق مع متطلبات استضافة Node.js.