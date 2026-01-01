استضافة Github copilot
انشر التطبيقات المبنية باستخدام GitHub Copilot بشكل أسرع
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
سعر واحد، بدون رسوم خفية
انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام GitHub Copilot على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل جميع الباقات ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لذا يمكنك تجربتها بثقة.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
قم ببناء تطبيقات Ship Copilot بسلاسة تامة.
انقل ما تبنيه باستخدام GitHub Copilot وانشره على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. سيُتاح لك تطبيق أو موقع جاهز للعمل، مع مسار سلس من التطوير المحلي إلى الإنتاج. بمجرد إطلاقه، سيعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لتطبيقات Node.js، مما يوفر عليك الوقت المُستغرق في صيانة الخادم ويُتيح لك المزيد من الوقت لإصدار التحديثات. ستحصل على الموثوقية والقدرة على الحفاظ على استقرار بنيتك التحتية مع ازدياد حجم الزيارات.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Github Copilot
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Github copilot.
ماذا تعني خدمة استضافة GitHub Copilot؟
يعني ذلك استضافة تطبيق Node.js الذي أنشأته باستخدام GitHub Copilot ليتمكن من العمل في بيئة الإنتاج وخدمة المستخدمين الحقيقيين. يساعدك GitHub Copilot في كتابة الكود، بينما تتولى Hostinger تشغيل التطبيق وإدارة بيئة التشغيل وإبقائه متاحًا عبر الإنترنت.
ما الفرق بين استضافة GitHub Copilot واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تتولى إدارة الخادم وإعداد Node.js والتحديثات وإدارة العمليات بنفسك. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار هذه الجوانب نيابةً عنك، مما يجعل استضافة GitHub Copilot أقرب إلى النشر والتشغيل منها إلى إدارة الخادم الكاملة.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكنك الاستمرار في استخدام المستودعات الخاصة للتحكم في المصدر ودفع التحديثات بشكل طبيعي.
ماذا يحدث إذا حصل تطبيقي الذي تم إنشاؤه باستخدام GitHub Copilot على الكثير من الزيارات؟
يستمر تطبيقك بالعمل، ولكن تبقى حدود الخطة سارية، لذا قد يتطلب الاستخدام المكثف المستمر ترقية الخطة. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام الزائد، ولكن يُنصح باختيار خطة تتناسب مع استخدامك المتوقع.
كيف يمكنني نقل تطبيق من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
ارفع التطبيق إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشره. إذا كنت تنقل التطبيق من مضيف آخر، فقم بتحديث أي متغيرات بيئية وإعدادات قاعدة البيانات وسجلات النطاق، ثم اختبر نسخة الإنتاج.