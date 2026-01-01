استضافة غاتسبي

صُممت لأداء غاتسبي

انشر موقع Gatsby الخاص بك على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. ارفع الكود، وستُقدَّم صفحاتك الثابتة ومنطق التطبيق من بيئة تشغيل جاهزة لمشاريع JavaScript الحديثة. يبقى مشروعك على بنية تحتية مُدارة، مع ضمان استمرارية التشغيل وقابلية التوسع. هذا يعني تقليل مهام النشر التي تحتاج إلى إدارتها، وتخصيص المزيد من الوقت لبناء ميزات يستفيد منها المستخدمون فعليًا.