استضافة الإطارات

انشر مشاريع Framer باستضافة أسرع وأبسط

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
احصل على العرض
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة الإطارات

استضافة بسيطة لـ Framer، بسعر واحد واضح

استضف التطبيقات والمواقع التي تنشئها باستخدام Framer على بنية تحتية موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها بثقة.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD72.99
MAD25.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦1,247.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦3,503.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦67.99⁩/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD175.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD ⁦3,023.52⁩ (السعر العادي MAD ⁦8,447.52⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦165.99⁩/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للباقة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في باقتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

من أفكار تصميم المواقع إلى المواقع الحية

حوّل مشروع Framer الخاص بك إلى تطبيق Node.js مباشر دون أي تعقيدات في النشر. ما عليك سوى رفع الكود، وسيتولى Hostinger تشغيله وإعداده، لينتقل موقعك أو تطبيقك من بيئة التطوير المحلية إلى بيئة الإنتاج بسلاسة ودون أي جهد يدوي يُذكر. يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استمرارية التشغيل وأداء ثابت حتى مع تغيرات حركة المرور. هذا يُسهّل عليك إصدار التحديثات دون الحاجة إلى تخصيص وقت لصيانة الخوادم.
استضافة الإطارات

أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.

1. قم بتوصيل مشروعك

1. قم بتوصيل مشروعك

اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.

3. الإدارة والتوسع

3. الإدارة والتوسع

انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.

عرض الباقات

موقع الخادم الموصى به:

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Framer

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Framer.
تعني استضافة Framer نشر تطبيقات أو مواقع Node.js التي تُنشئها باستخدام Framer على خادم مباشر ليتمكن المستخدمون من الوصول إليها. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية لأن الإصدارات المحلية أو التجريبية لا تُعدّ استضافة إنتاجية، ولا تزال بحاجة إلى بيئة تشغيل، ووقت تشغيل، وعنوان URL عام.
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وبيئة تشغيل Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار هذه الخوادم نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق المبني باستخدام Framer بدلاً من صيانة البنية التحتية.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. بعد ذلك، يمكنك نشر التحديثات من نفس المستودع دون جعله عامًا.
تتضمن الخطط حدودًا للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على حالات زيادة حركة البيانات الطبيعية، ولكن في حال تجاوز الاستخدام المستمر لحدود الخطة، يُنصح بالانتقال إلى خطة أكبر.
ارفع مشروعك إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشر الفرع الذي تريده. إذا كنت تنقل المشروع من مضيف آخر، فوجه نطاقك إلى التطبيق الجديد بعد النشر، وتحقق من متغيرات البيئة وإعدادات البناء.

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