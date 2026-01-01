ارفع مشروعك إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشر الفرع الذي تريده. إذا كنت تنقل المشروع من مضيف آخر، فوجه نطاقك إلى التطبيق الجديد بعد النشر، وتحقق من متغيرات البيئة وإعدادات البناء.