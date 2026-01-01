استضافة Express.js

استضافة Expressjs
قم بتشغيل تطبيقات Express.js في بيئة الإنتاج بكل سهولة
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL المُدارة المجانية
ابتداء منMAD25.99/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة بسيطة لـ Express.js، وأسعار شهرية واضحة
قم بتشغيل تطبيقات Express.js وواجهات برمجة التطبيقات على بنية تحتية موثوقة، مع الثقة في النشر مع العلم أن كل خطة تتضمن ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
الأكثر شهرة
خصم 64%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD25.99/الشهر
MAD72.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,247.52 (السعر العادي MAD 3,503.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
5 تطبيقات الويب
مواقع الويب 50
2 نوى CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
بناء باستخدام Node.js و PHP/HTML و WordPress و AI Builder
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
شهادات SSL مُدارة
مجاني
شبكة توصيل محتوى (CDN) عالمية داخلية
مجاني
تكامل مع GitHub مع نشر تلقائي للتحديثات
نشر التطبيقات مباشرة من بيئة التطوير (IDE)
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة مرور الروبوتات الذكية (AI Bots)
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 64%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD62.99/الشهر
MAD175.99
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 3,023.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
10 تطبيقات الويب
جديد
مواقع الويب غير محدودة
4 نوى CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أكبر
تشغيل واجهات برمجة تطبيقات Express.js بدون اختناقات
انشر واجهات برمجة تطبيقات Express.js وتطبيقات الويب الخاصة بك دون الحاجة إلى إعداد الخادم. ما عليك سوى رفع الكود، وستوفر لك خدمة استضافة Node.js لدينا مسارًا سلسًا للإنتاج، بحيث تعمل عمليات التوجيه والبرمجيات الوسيطة ومعالجة الطلبات كما هو متوقع في مشروعك. يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استمرارية التشغيل وأداء متوقع. هذا يعني وقتًا أقل للصيانة ووقتًا أطول لتطوير الميزات، حتى مع ازدياد حجم الزيارات.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا.
1. قم بتوصيل مشروعك
اكتب سؤالاً أو اختر قالباً واحصل على النسخة الأولى من موقعك على الفور.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك في ثوانٍ. نحن نتكفل بكل شيء: الخوادم، والأمن، وقابلية التوسع.
3. الإدارة والتوسع
انقر على "إطلاق الموقع" وانشر موقعك الإلكتروني الجديد. يشمل العرض الاستضافة، والنطاق، والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Expressjs
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Expressjs.
ما هي خدمة استضافة Express.js، ولماذا أحتاجها؟
تُعدّ استضافة Express.js بيئة تشغيل لنشر تطبيقات Express وتشغيلها على خادم مباشر. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن تطبيقك يحتاج إلى تهيئة Node.js ومعالجة العمليات والوصول إلى الشبكة بشكل صحيح قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إليه.
كيف تختلف استضافة Express.js عن استضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، والتحديثات الأمنية، ومدير العمليات بنفسك. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فيتم إعداد الخادم نيابةً عنك، لذا فإن استضافة Express.js تركز على تطبيقك، وليس على إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص على Hostinger؟
نعم. يمكنك ربط حسابك على GitHub، ومنح الإذن بالوصول إلى المستودع الخاص، ثم النشر من الفرع الذي تريده. بعد ذلك، يمكن سحب التحديثات تلقائيًا من ذلك المستودع.
هل توجد حدود لحركة البيانات أو رسوم إضافية لتطبيقات Express.js؟
إذا تجاوز تطبيقك الموارد المشمولة في خطتك، فقد يتأثر الأداء وقد تحتاج إلى الترقية. لا تفرض هوستينجر رسومًا إضافية مفاجئة على زيادة حركة البيانات في استضافة Node.js.
كيف يمكنني نقل تطبيق Express.js من بيئة التطوير المحلية إلى خادم آخر؟
يمكنك نشر تطبيقك من مستودع Git أو تحميله، وتحديد إصدار Node.js وأمر التشغيل، وتوجيه نطاقك إليه. إذا كان تطبيقك يعمل محليًا بالفعل، فإن عملية النقل عادةً ما تقتصر على خطوة تهيئة ونشر، وليست إعادة كتابة كاملة.