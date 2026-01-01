استضافة دوكوسورس

ضع الموقع في مستودع Git، وقم بربطه بـ Hostinger، ثم انشر الفرع الذي يحتوي على نسخة الإنتاج. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، فقم بتوجيه نطاقك بعد النشر وتأكد من تطابق إعدادات البناء مع إعداداتك الحالية.